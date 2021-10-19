Агуэро: Нам нужно обыграть Динамо

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро считает, что неудача в противостоянии с Динамо поставит крест на шансах каталонцев.

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У нас нет другого варианта, нам нужно обыграть Динамо. Иначе мы фактически вылетаем,

– заявил футболист.

Вместе с тем, футболист подчеркнул, что Барселона уверена в своих силах после победы над Валенсией (3:1).

"Но у нас есть уверенность после победного матча в воскресенье, также с нами фаны, так что мы можем завоевать три очка", – отметил Серхио.

Агуэро пропустил старт сезона из-за травмы. Футболист заявил, что рад снова вернуться на поле.

Я рад, что уже смог выйти на поле, я чувствовал себя хорошо в матче в воскресенье, особенно потому, что мы победили,

– резюмировал аргентинец.

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