Агуеро: Нам потрібно обіграти Динамо

Нападник Барселони Серхіо Агуеро вважає, що невдача у протистоянні з Динамо поставить хрест на шансах каталонців.

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У нас немає іншого варіанту, нам потрібно обіграти Динамо. Інакше ми фактично вилітаємо,

– заявив футболіст.

Разом з тим, футболіст заявив, що Барселона впевнена у своїх силах після перемоги над Валенсією (3:1).

"Але у нас є впевненість після переможного матчу в неділю, також з нами фани, так що ми можемо завоювати потрібні три очки", – зазначив Серхіо.

Агуеро пропустив старт сезону через травму. Футболіст заявив, що радий знову повернутися на поле.

Я радий, що вже зміг вийти на поле, я почувався добре в матчі в неділю, особливо тому що ми перемогли,

– резюмував аргентинець.

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