Павелко: Понимаем, что это большой вызов

Интересную информацию Андрей Павелко рассказал в интервью спортивному журналисту Игорю Бурбасу. По словам президента УАФ, три области будут хозяйками нового сезона Премьер-лиги. Также рассматривают добавить в этот список еще одну область – Тернопольскую.

Следует узнать Цыганик рассказал, где Динамо хочет проводить матчи УПЛ

Глава Ассоциации объяснил, почему именно эти области были выбраны для проведения футбольных матчей. Все из-за хорошей инфраструктуры для клубов. Павелко не исключил, что в будущем этот перечень может приобрести большие масштабы.

Старт УПЛ? Это Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, по-видимому, Тернопольская. Это те наши регионы, которые имеют много возможностей для футбольной инфраструктуры. Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах начать чемпионат. И этот перечень потом может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов,

– рассказал Павелко.

Старт нового сезона запланирован на середину августа. Инициатором возобновления футбола в Украине стало не только УАФ, но и Владимир Зеленский. Президент Украины уверен, что это поднимет дух украинцев.

Несколько ранее в июле Динамо и Ворскла стартуют в еврокубках.