УПЛ в следующем сезоне частично состоится за границей
По информации журналиста Игоря Бурбаса, часть матчей УПЛ в следующем сезоне состоится вне страны. Участники еврокубков от Украины получили разрешение на проведение матчей между собой за границей на период выступлений в еврокубках.
Читайте також Рома зіграє у товариському матчі проти Шахтаря, аби уникнути штрафу
УПЛ в следующем сезоне частично состоится за границей. Клубы-участники еврокубков на период выступлений в групповом этапе получили разрешение проводить матчи между собой в рамках чемпионата. Соответственно календарь соревнований будет это учитывать,
– написал журналист.
Календарь соревнований будет учитывать этот фактор. В еврокубках от Украины выступят Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла.
Когда стартует новый сезон
- Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что новый сезон УПЛ должен стартовать 20 августа. Он успокоил болельщиков, подчеркнув, что чемпионат Украины точно начнется.
- По его словам, рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга.
- В настоящее время все клубы подтверждают свое участие в новом чемпионате Украины и гарантируют, что смогут закончить сезон, заверил специалист.