УПЛ в следующем сезоне частично состоится за границей

По информации журналиста Игоря Бурбаса, часть матчей УПЛ в следующем сезоне состоится вне страны. Участники еврокубков от Украины получили разрешение на проведение матчей между собой за границей на период выступлений в еврокубках.

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УПЛ в следующем сезоне частично состоится за границей. Клубы-участники еврокубков на период выступлений в групповом этапе получили разрешение проводить матчи между собой в рамках чемпионата. Соответственно календарь соревнований будет это учитывать,

– написал журналист.

Календарь соревнований будет учитывать этот фактор. В еврокубках от Украины выступят Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла.

Когда стартует новый сезон