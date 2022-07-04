Павелко: Розуміємо, що це великий виклик

Цікаву інформацію Андрій Павелко розповів в інтерв'ю спортивному журналісту Ігорю Бурбасу. За словами президента УАФ, три області будуть господарками нового сезону Прем'єр-ліги. Також розглядають додати до цього списку ще одну область – Тернопільську.

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Очільник Асоціації пояснив, чому саме ці області були обрані для проведення футбольних матчів. Все через хорошу інфраструктуру для клубів. Павелко не виключив, що у майбутньому цей перелік може набути більших масштабів.

Старт УПЛ? Це Київ, Київська область, Львівська область, Закарпатська область, мабуть, Тернопільська. Це ті наші регіони, які мають багато можливостей щодо футбольної інфраструктури. Ми працюватимемо з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах розпочати чемпіонат. І цей список потім може бути розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик,

– розповів Павелко.

Старт нового сезону запланований на середину серпня. Ініціатором відновлення футболу в Україні стала не лише УАФ, а й Володимир Зеленський. Президент України впевнений, що це дещо підійме дух українців.

Дещо раніше у липні Динамо та Ворскла стартує у єврокубках.