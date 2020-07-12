Большинство футбольных справочников уверяют, что первым игроком из Украины в Серии А был бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Заваров, который приехал на Апеннины в 1988 году. Но на самом деле наш дебют в главном чемпионате Италии состоялся гораздо раньше.

Об этом футболисте в открытых источниках информации немного. Последние биографические данные – вплоть за 1946 год! А вехи жизни в Википедии указаны так: "родился 1918 – умер?". Однако точно известно, что именно он, а не Заваров был украинским "пионером" в Серии А. 24 канал решил восстановить историческую справедливость.

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Футболист-хоккеист

Этот загадочный персонаж – Павел Петрович Грабарев. Что о нем знаем?

Родился в постреволюционном 1918 году (дата и место неизвестны – вероятно, Харьков). Игрой миллионов увлекся с детства, а в пятнадцать начал выступать за детскую команду харьковского "Металлиста". Впоследствии выучился на слесаря, устроился на работу, но о футбольном мяче не забывал. С 1935-го играл за клуб "Серп и Молот", который в 1937-м переименовали в "Сельмаш" и повысили в статусе до "команды мастеров". В 1938-м Грабарев дебютировал за сборную Харькова. В 1941-м перешел в местный "Спартака", который единственным из харьковских коллективов выступал тогда в чемпионате СССР. Но успел сыграть всего два матча – 22 июня 1941-го началась немецко-советская война ...

Здесь стоит сделать небольшое отступление от футбола и акцентировать внимание на интересном факте: Грабарев также увлекался хоккеем с мячом и играл на довольно высоком уровне – в составе родного "Сельмаш" он трижды выигрывал чемпионат УССР и однажды победил в Кубке республики. В те времена выступления спортсменов в различных видах были довольно распространенным явлением. Сияли даже звезды-универсалы. Например, легендарный русский Всеволод Бобров блистал и в хоккей с шайбой, и в хоккей с мячом и еще и в футбол. (Обязательно познакомьтесь с биографией этого уникума – не пожалеете!)



Грабарев-Грабар

А в биографии Павла Грабарева после начала войны есть серьезные "пробелы". До 1943 года он якобы находился в оккупированном немцами Харькове, а затем уехал из города вместе с отступающими войсками Вермахта. Очередное упоминание – в 1944-м футболист выступает за команду "Ватра" (Дрогобыч) под фамилией "Грабар".

В итоге, напрашивается важное предположение: скорее всего, именно из-за этого "немецкого" периода биографии о футболисте Грабарева забыла советская спортивная историография. Поэтому в справочниках он "существует" только до 1941 года.



Павел Грабарев ("Спартак", Харьков) и "Марчелло Ґрабар" ( "Венеция", Италия)

Павел-Марчелло

А теперь собственно о выступлении Павла Грабарева, который стал теперь "Марчелло Грабаром", в Серии А. Он сыграл 10 матчей за команду "Венеция" в сезоне-1945/1946 (этот коллектив на верхнем фото статьи – Грабарев стоит второй слева). Это был так называемый "чемпионат Верхней Италии" (тогда соревнования проходили в два этапа и начинались с территориальных зон). Украинец голами не отличился, а "Венеция" заняла лишь предпоследнее, 17-е место. Больше в чемпионате Италии он не выступал, и его дальнейшая судьба неизвестна ...

Но факт остается фактом: Павел Грабарев был первым украинским футболистом в итальянской Серии А. И совершенно очевидно, что детально исследовать его биографию – это дело чести для футбольных историков Украины.

ВИЗИТКА

Павел Петрович Грабарев (Marcello Grabar)

Украинский футболист и игрок в хоккей с мячом.

Родился в 1918 году. Рост – 174 см, вес – 75 кг.

Футбольная карьера

(Годы, клуб, матчи, голы)

1937 "Сельмаш" (Харьков) – 8 (3)

1938 "Сельмаш" (Харьков) – 21 (2)

1939 "Сельмаш" (Харьков) – 10 (9)

1940 "Сельмаш" (Харьков) – 4 (1)

1941 "Спартак" (Харьков) – 2 (0)

1944 "Ватра" (Дрогобыч) – данных нет

1945/1946 "Венеция" – 10 (0)

Хоккейная карьера

Чемпион УССР 1937, 1939, 1940 годов. Обладатель Кубка УССР-1940.

(По данным Footballfacts, Википедия, Укрбенди)

Украинские футболисты в Серии А

1999/2006, 2007/2008 Андрей Шевченко ( "Милан") – 229 (127)

1988/1990 Александр Заваров ( "Ювентус") – 60 (7)

2019/2020 Руслан Малиновский ( "Аталанта") – 27 (5)*

1990/1991 Алексей Михайличенко ( "Сампдория") – 24 (3)

2019/2020 Евгений Шахов ( "Лечче") – 20 (0)*

1997/1998 Сергей Ателькин ( "Лечче") – 16 (3)

1945/1946 Павел Грабарев ( "Венеция") – 10 (0)

2015/2016 Василий Прийма ( "Торино", "Фрозиноне") – 5 (0)

2013/2014 Александр Яковенко ( "Фиорентина") – 3 (0)

* Данные на 10.07.2020

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Были заявлены, но не провели ни одного матча: