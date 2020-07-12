Задолго до Заварова: кто был первым украинским футболистом Серии А
Большинство футбольных справочников уверяют, что первым игроком из Украины в Серии А был бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Заваров, который приехал на Апеннины в 1988 году. Но на самом деле наш дебют в главном чемпионате Италии состоялся гораздо раньше.
Об этом футболисте в открытых источниках информации немного. Последние биографические данные – вплоть за 1946 год! А вехи жизни в Википедии указаны так: "родился 1918 – умер?". Однако точно известно, что именно он, а не Заваров был украинским "пионером" в Серии А. 24 канал решил восстановить историческую справедливость.
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Футболист-хоккеист
Этот загадочный персонаж – Павел Петрович Грабарев. Что о нем знаем?
Родился в постреволюционном 1918 году (дата и место неизвестны – вероятно, Харьков). Игрой миллионов увлекся с детства, а в пятнадцать начал выступать за детскую команду харьковского "Металлиста". Впоследствии выучился на слесаря, устроился на работу, но о футбольном мяче не забывал. С 1935-го играл за клуб "Серп и Молот", который в 1937-м переименовали в "Сельмаш" и повысили в статусе до "команды мастеров". В 1938-м Грабарев дебютировал за сборную Харькова. В 1941-м перешел в местный "Спартака", который единственным из харьковских коллективов выступал тогда в чемпионате СССР. Но успел сыграть всего два матча – 22 июня 1941-го началась немецко-советская война ...
Грабарев-Грабар
А в биографии Павла Грабарева после начала войны есть серьезные "пробелы". До 1943 года он якобы находился в оккупированном немцами Харькове, а затем уехал из города вместе с отступающими войсками Вермахта. Очередное упоминание – в 1944-м футболист выступает за команду "Ватра" (Дрогобыч) под фамилией "Грабар".
В итоге, напрашивается важное предположение: скорее всего, именно из-за этого "немецкого" периода биографии о футболисте Грабарева забыла советская спортивная историография. Поэтому в справочниках он "существует" только до 1941 года.
Павел Грабарев ("Спартак", Харьков) и "Марчелло Ґрабар" ( "Венеция", Италия)
Павел-Марчелло
А теперь собственно о выступлении Павла Грабарева, который стал теперь "Марчелло Грабаром", в Серии А. Он сыграл 10 матчей за команду "Венеция" в сезоне-1945/1946 (этот коллектив на верхнем фото статьи – Грабарев стоит второй слева). Это был так называемый "чемпионат Верхней Италии" (тогда соревнования проходили в два этапа и начинались с территориальных зон). Украинец голами не отличился, а "Венеция" заняла лишь предпоследнее, 17-е место. Больше в чемпионате Италии он не выступал, и его дальнейшая судьба неизвестна ...
Но факт остается фактом: Павел Грабарев был первым украинским футболистом в итальянской Серии А. И совершенно очевидно, что детально исследовать его биографию – это дело чести для футбольных историков Украины.
ВИЗИТКА
Павел Петрович Грабарев (Marcello Grabar)
Украинский футболист и игрок в хоккей с мячом.
Родился в 1918 году. Рост – 174 см, вес – 75 кг.
Футбольная карьера
(Годы, клуб, матчи, голы)
- 1937 "Сельмаш" (Харьков) – 8 (3)
- 1938 "Сельмаш" (Харьков) – 21 (2)
- 1939 "Сельмаш" (Харьков) – 10 (9)
- 1940 "Сельмаш" (Харьков) – 4 (1)
- 1941 "Спартак" (Харьков) – 2 (0)
- 1944 "Ватра" (Дрогобыч) – данных нет
- 1945/1946 "Венеция" – 10 (0)
Хоккейная карьера
Чемпион УССР 1937, 1939, 1940 годов. Обладатель Кубка УССР-1940.
(По данным Footballfacts, Википедия, Укрбенди)
Украинские футболисты в Серии А
- 1999/2006, 2007/2008 Андрей Шевченко ( "Милан") – 229 (127)
- 1988/1990 Александр Заваров ( "Ювентус") – 60 (7)
- 2019/2020 Руслан Малиновский ( "Аталанта") – 27 (5)*
- 1990/1991 Алексей Михайличенко ( "Сампдория") – 24 (3)
- 2019/2020 Евгений Шахов ( "Лечче") – 20 (0)*
- 1997/1998 Сергей Ателькин ( "Лечче") – 16 (3)
- 1945/1946 Павел Грабарев ( "Венеция") – 10 (0)
- 2015/2016 Василий Прийма ( "Торино", "Фрозиноне") – 5 (0)
- 2013/2014 Александр Яковенко ( "Фиорентина") – 3 (0)
* Данные на 10.07.2020
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Были заявлены, но не провели ни одного матча:
- Вячеслав Чурко ( "Фрозиноне")
- Илья Брюхов ( "Кальяри")