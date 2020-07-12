Задовго до Заварова: хто був першим українським футболістом Серії А
Більшість футбольних довідників запевняють, що першим гравцем з України у Серії А був колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Заваров, який приїхав на Апенніни в 1988 році. Але насправді наш дебют в головному чемпіонаті Італії відбувся значно раніше.
Про цього футболіста у відкритих джерелах інформації небагато. Останні біографічні дані – аж за 1946 рік! А віхи життя у Вікіпедії вказані так: "народився 1918 – помер ?". Проте достеменно відомо, що саме він, а не Заваров, був українським "піонером" у Серії А. 24 канал вирішив відновити історичну справедливість.
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Футболіст-хокеїст
Цей загадковий персонаж – Павло Петрович Грабарєв. Що про нього знаємо?
Народився у постреволюційному 1918 році (дата і місце невідомі – ймовірно, Харків). Грою мільйонів захопився змалечку, а в п'ятнадцять почав виступати за дитячу команду харківського "Металіста". Згодом вивчився на слюсаря, влаштувався на роботу, але про футбольний м’яч не забував. З 1935-го грав за клуб "Серп і Молот", який у 1937-му перейменували в "Сільмаш" і підвищили в статусі до "команди майстрів". У 1938-му Грабарєв дебютував за збірну Харкова. У 1941-му перейшов до місцевого "Спартака", який єдиний із харківських колективів виступав тоді в чемпіонаті СРСР. Але встиг зіграти лише два матчі – 22 червня 1941-го почалася німецько-радянська війна…
Грабарєв-Грабар
А в біографії Павла Грабарєва після початку війни маємо серйозні "пробіли". До 1943 року він начебто перебував у окупованому німцями Харкові, а потім виїхав з міста разом із відступаючими військами Вермахта. Чергова згадка – в 1944-му футболіст виступає за команду "Ватра" (Дрогобич) під прізвищем "Грабар".
У підсумку, напрошується важливе припущення: скоріше за все, саме через цей "німецький" період біографії про футболіста Грабарєва забула радянська спортивна історіографія. Тому в довідниках він "існує" лише до 1941 року.
Павло Грабарєв ("Спартак", Харків) і "Марчелло Ґрабар" ("Венеція", Італія)
Павло-Марчелло
А тепер власне про виступ Павла Грабарєва, який став тепер "Марчелло Ґрабаром", у Серії А. Він зіграв 10 матчів за команду "Венеція" у сезоні-1945/1946 (цей колектив на верхньому фото статті – Грабарєв стоїть другий ліворуч). Це був так званий "чемпіонат Верхної Італії" (тоді змагання відбувалися в два етапи і починалися з територіальних зон). Українець голами не відзначився, а "Венеція" посіла лише передостаннє, 17-те місце. Більше в чемпіонаті Італії він не виступав, і його подальша доля невідома…
Але факт залишається фактом: Павло Грабарєв був першим українським футболістом в італійській Серії А. І цілком очевидно, що детально дослідити його біографію – це справа честі для футбольних істориків України.
ВІЗИТКА
Павло Петрович Грабарєв (Marcello Grabar)
Український футболіст і гравець у хокей з м’ячем.
Народився у 1918 році. Зріст – 174 см, вага – 75 кг.
Футбольна кар'єра
(роки, клуб, матчі, голи)
- 1937 "Сільмаш" (Харків) – 8 (3)
- 1938 "Сільмаш" (Харків) – 21 (2)
- 1939 "Сільмаш" (Харків) – 10 (9)
- 1940 "Сільмаш" (Харків) – 4 (1)
- 1941 "Спартак" (Харків) – 2 (0)
- 1944 "Ватра" (Дрогобич) – даних нема
- 1945/1946 "Венеція" – 10 (0)
Хокейна кар’єра
Чемпіон УРСР 1937, 1939, 1940 років. Володар Кубку УРСР-1940.
(За даними Footballfacts, Вікіпедія, Укрбенді)
Українські футболісти в Серії А
- 1999/2006, 2007/2008 Андрій Шевченко ("Мілан") – 229 (127)
- 1988/1990 Олександр Заваров ("Ювентус") – 60 (7)
- 2019/2020 Руслан Малиновський ("Аталанта") – 27 (5)*
- 1990/1991 Олексій Михайличенко ("Сампдорія") – 24 (3)
- 2019/2020 Євген Шахов ("Лечче") – 20 (0)*
- 1997/1998 Сергій Ателькін ("Лечче") – 16 (3)
- 1945/1946 Павло Грабарєв ("Венеція") – 10 (0)
- 2015/2016 Василь Прийма ("Торіно", "Фрозіноне") – 5 (0)
- 2013/2014 Олександр Яковенко ("Фіорентина") – 3 (0)
* дані на 10.07.2020
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Були заявлені, але не провели жодного матчу:
- В’ячеслав Чурко ("Фрозіноне")
- Ілля Брюхов ("Кальярі")