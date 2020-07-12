Більшість футбольних довідників запевняють, що першим гравцем з України у Серії А був колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Заваров, який приїхав на Апенніни в 1988 році. Але насправді наш дебют в головному чемпіонаті Італії відбувся значно раніше.

Про цього футболіста у відкритих джерелах інформації небагато. Останні біографічні дані – аж за 1946 рік! А віхи життя у Вікіпедії вказані так: "народився 1918 – помер ?". Проте достеменно відомо, що саме він, а не Заваров, був українським "піонером" у Серії А. 24 канал вирішив відновити історичну справедливість.

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Футболіст-хокеїст

Цей загадковий персонаж – Павло Петрович Грабарєв. Що про нього знаємо?

Народився у постреволюційному 1918 році (дата і місце невідомі – ймовірно, Харків). Грою мільйонів захопився змалечку, а в п'ятнадцять почав виступати за дитячу команду харківського "Металіста". Згодом вивчився на слюсаря, влаштувався на роботу, але про футбольний м’яч не забував. З 1935-го грав за клуб "Серп і Молот", який у 1937-му перейменували в "Сільмаш" і підвищили в статусі до "команди майстрів". У 1938-му Грабарєв дебютував за збірну Харкова. У 1941-му перейшов до місцевого "Спартака", який єдиний із харківських колективів виступав тоді в чемпіонаті СРСР. Але встиг зіграти лише два матчі – 22 червня 1941-го почалася німецько-радянська війна…

Тут варто зробити невеликий відступ від футболу і акцентувати увагу на цікавому факті: Грабарєв також захоплювався хокеєм з м'ячем і грав на досить високому рівні – у складі рідного "Сільмашу" він тричі вигравав чемпіонат УРСР і одного разу тріумфував у кубку республіки. В ті часи виступи спортсменів у різних видах були досить поширеним явищем. Сяяли навіть зірки-універсали. Наприклад, легендарний росіянин Всеволод Бобров блискуче грав і в хокей з шайбою, і в хокей з м’ячем та ще й у футбол. (Обов'язково познайомтеся з біографією цього унікума – не пожалкуєте!)

Грабарєв-Грабар

А в біографії Павла Грабарєва після початку війни маємо серйозні "пробіли". До 1943 року він начебто перебував у окупованому німцями Харкові, а потім виїхав з міста разом із відступаючими військами Вермахта. Чергова згадка – в 1944-му футболіст виступає за команду "Ватра" (Дрогобич) під прізвищем "Грабар".

У підсумку, напрошується важливе припущення: скоріше за все, саме через цей "німецький" період біографії про футболіста Грабарєва забула радянська спортивна історіографія. Тому в довідниках він "існує" лише до 1941 року.



Павло Грабарєв ("Спартак", Харків) і "Марчелло Ґрабар" ("Венеція", Італія)

Павло-Марчелло

А тепер власне про виступ Павла Грабарєва, який став тепер "Марчелло Ґрабаром", у Серії А. Він зіграв 10 матчів за команду "Венеція" у сезоні-1945/1946 (цей колектив на верхньому фото статті – Грабарєв стоїть другий ліворуч). Це був так званий "чемпіонат Верхної Італії" (тоді змагання відбувалися в два етапи і починалися з територіальних зон). Українець голами не відзначився, а "Венеція" посіла лише передостаннє, 17-те місце. Більше в чемпіонаті Італії він не виступав, і його подальша доля невідома…

Але факт залишається фактом: Павло Грабарєв був першим українським футболістом в італійській Серії А. І цілком очевидно, що детально дослідити його біографію – це справа честі для футбольних істориків України.

ВІЗИТКА

Павло Петрович Грабарєв (Marcello Grabar)

Український футболіст і гравець у хокей з м’ячем.

Народився у 1918 році. Зріст – 174 см, вага – 75 кг.

Футбольна кар'єра

(роки, клуб, матчі, голи)

1937 "Сільмаш" (Харків) – 8 (3)

1938 "Сільмаш" (Харків) – 21 (2)

1939 "Сільмаш" (Харків) – 10 (9)

1940 "Сільмаш" (Харків) – 4 (1)

1941 "Спартак" (Харків) – 2 (0)

1944 "Ватра" (Дрогобич) – даних нема

1945/1946 "Венеція" – 10 (0)

Хокейна кар’єра

Чемпіон УРСР 1937, 1939, 1940 років. Володар Кубку УРСР-1940.

(За даними Footballfacts, Вікіпедія, Укрбенді)

Українські футболісти в Серії А

1999/2006, 2007/2008 Андрій Шевченко ("Мілан") – 229 (127)

1988/1990 Олександр Заваров ("Ювентус") – 60 (7)

2019/2020 Руслан Малиновський ("Аталанта") – 27 (5) *

1990/1991 Олексій Михайличенко ("Сампдорія") – 24 (3)

2019/2020 Євген Шахов ("Лечче") – 20 (0) *

1997/1998 Сергій Ателькін ("Лечче") – 16 (3)

1945/1946 Павло Грабарєв ("Венеція") – 10 (0)

2015/2016 Василь Прийма ("Торіно", "Фрозіноне") – 5 (0)

2013/2014 Олександр Яковенко ("Фіорентина") – 3 (0)

* дані на 10.07.2020

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Були заявлені, але не провели жодного матчу: