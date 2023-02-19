Год не стирал носки и вышел в Лигу чемпионов: как добился первого успеха экс-тренер Шахтера

Паулу Фонсек верил в суеверия на заре своей карьеры. Тренер не менял носки в течение целого сезона у руля Пасуш Ферейры и это помогло клубу.

Португальский тренер Паулу Фонсека оставил большой след в украинском футболе. С 2016 по 2019 год коуч возглавлял Шахтер, с которым трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также однажды Суперкубок.

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После этого специалист поработал в Роме, а сейчас возглавляет французский Лилль. Недавно Фонсека дал интервью французским СМИ, рассказал о войне в Украине.

"Это очень тяжелое время. Несмотря на то, что мы не там, мы не можем отключиться от того, что происходит в Украине. У меня очень сильная связь с Украиной. У меня там много друзей, жена и сын – украинцы. Мы по-прежнему связаны с этой трагедией. Кто-то решил вторгнуться в страну ни за что. Мы продолжаем наблюдать этот геноцид со стороны страны, не имеющей причин вести эту войну.

Это очень тяжело и порождает чувство бунта, потому что есть еще люди, которые больше не имеют умирающих дома. Имеются полностью разрушенные города. И, несмотря на международную помощь, мы чувствуем, что того, что сделано, недостаточно. Украина защищает не только Украину, но и демократию. Она защищает весь мир, потому что если мы не остановим это в ближайшее время, это может произойти в любой другой части света. Убийцы будут рады совершить это в другом месте. Мы должны остановить это немедленно,

– заявил Фонсека.

Именно в Украине Паулу нашел свою жену Екатерину, с которой вместе воспитывают сына. Вместе с ней они помогают нашим беженцам в Европе, оставшимся без домов.

Мы участвуем в различных проектах, продолжаем помогать людям, покидающим страну и ищущим убежища, особенно в Португалии. Есть так много способов помочь. Люди были очень чувствительны, чтобы помочь и интегрировать украинский народ. Это связано не столько с людьми, сколько с теми, кто управляет нашими странами. Вот где мы можем делать большее. Есть тысячи способов помочь этим страдающим людям,

– признался португалец.

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Также Паулу упомянул забавный эпизод начала своей тренерской карьеры. В сезоне 2012-2013 он возглавлял Пасуш Ферейра и взял себе за привычку надевать на каждый поединок одну и ту же пару носков. Интересно, что в течение сезона Фонсека даже ни разу их не постирал.

Сейчас же, говорит Паулу, у него нет таких суеверий. Похоже, что привычка помогла тренеру, ведь в том сезоне Пасуш Ферейра впервые в истории занял третье место и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.