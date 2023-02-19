Португальський тренер Паулу Фонсека залишив чималий слід в українському футболі. З 2016 по 2019 роки коуч очолював Шахтар, з яким тричі вигравав чемпіонат та Кубок України, а також одного разу Суперкубок.

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Після цього спеціаліст попрацював у Ромі, а зараз очолює французький Лілль. Нещодавно Фонсека дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому розповів про війну в Україні.

Це дуже важкі часи. Незважаючи на те, що ми не там, ми не можемо відключитись від того, що відбувається в Україні. У мене дуже сильний зв'язок з Україною. У мене там багато друзів, дружина та син – українці. Ми, як і раніше, пов'язані з цією трагедією. Хтось вирішив вторгнутися до країни нізащо. Ми продовжуємо спостерігати цей геноцид з боку країни, яка не має причин вести цю війну.

Це дуже важко і породжує почуття бунту, бо є ще люди, які більше не мають домівки, які вмирають. Є повністю зруйновані міста. І, незважаючи на міжнародну допомогу, ми відчуваємо, що того, що зроблено, недостатньо. Україна захищає не лише Україну, а і демократію. Вона захищає весь світ, бо якщо ми не зупинимо це найближчим часом, це може статися в будь-якій іншій частині світу. Вбивці будуть раді зробити це в іншому місці. Ми маємо зупинити це негайно,

– заявив Фонсека.

Саме в Україні Паулу знайшов свою дружину Катерину, з якою разом виховують сина. Разом з нею вони допомагають нашим біженцям у Європі, які залишились без домівок.

Ми беремо участь у різних проектах, продовжуємо допомагати людям, які залишають країну та шукають притулку, особливо в Португалії. Є так багато способів, щоб допомогти. Люди були надзвичайно чутливі, аби допомогти та інтегрувати український народ. Це пов'язано не так з людьми, як із тими, хто керує нашими країнами. Ось де ми можемо робити більше. Є тисячі способів допомогти цим страждаючим людям,

– зізнався португалець.

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Також Паулу згадав кумедний епізод початку своєї тренерської кар'єри. У сезоні 2012-2013 він очолював Пасуш Ферейра і взяв собі за звичку надягати на кожний поєдинок одну й ту саму пару шкарпеток. Цікаво, що протягом сезону Фонсека навіть жодного разу їх не поправ.

Зараз же, каже Паулу, у нього таких забобонів немає. Схоже, що та звичка допомогла тренеру, адже у тому сезоні Пасуш Ферейра вперше в історії посів третє місце та отримав путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.