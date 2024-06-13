Успешный экс-тренер Шахтера возглавил гранд итальянский гранд
Источник:ФК Милан
Итальянский Милан объявил нового главного тренера первой команды. "Россонери" возглавил бывший наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека.
Итальянский гранд заключил контракт с 51-летним португальским специалистом на 3 года – до 30 июня 2027-го года. Милан стал третьим топовым клубом Италии, которым будет руководить Пауло Фонсека.
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Продолжит работать в Италии
К работе португалец приступит 1 июля. Фонсека сменил на этой руководящей должности Стефано Пиоли, который покинул Милан по обоюдному согласию обеих сторон.
Напомним, что Милан в сезоне-2023/2024 стал вице-чемпионом Серии А, уступив в чемпионской борьбе Интеру – 19 баллов разницы в пользу "нерадзурри". Прошлый клуб Фонсеки Рома заняла по итогам предыдущего сезона 6-ю строчку (63 балла).
Отметим, что "россонери" обратили свое внимание на Артема Довбыка, который стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги-2023/2024. Нападающий Жироны определится со своим будущим после Евро-2024. Кандидатуру украинца порекомендовал итальянцам сам Златан Ибрагимович.
Что известно о новом главном тренере Милана
- До 2016-го года работал в родной Португалии. Известен по своей работе во главе Порту и Браги. Выигрывал с обеими командами по одному трофею.
- Летом того же года возглавил Шахтер. С донецким клубом работал следующие три года. "Горняки" провели под его руководством 139 матчей. Это наибольшее количество проведенных поединков во главе одного клуба в тренерской карьере Паулу Фонсеки. Привел дончан к 7 национальным кубкам.
- Далее португальский тренер подписал соглашение с римской Ромой (102 встречи).
- В июле 2022-го возглавил французский Лилль (90 поединков).