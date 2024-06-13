Успешный экс-тренер Шахтера возглавил гранд итальянский гранд

Итальянский Милан объявил нового главного тренера первой команды. "Россонери" возглавил бывший наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека.

Итальянский гранд заключил контракт с 51-летним португальским специалистом на 3 года – до 30 июня 2027-го года. Милан стал третьим топовым клубом Италии, которым будет руководить Пауло Фонсека.

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Продолжит работать в Италии

К работе португалец приступит 1 июля. Фонсека сменил на этой руководящей должности Стефано Пиоли, который покинул Милан по обоюдному согласию обеих сторон.

Напомним, что Милан в сезоне-2023/2024 стал вице-чемпионом Серии А, уступив в чемпионской борьбе Интеру – 19 баллов разницы в пользу "нерадзурри". Прошлый клуб Фонсеки Рома заняла по итогам предыдущего сезона 6-ю строчку (63 балла).

Отметим, что "россонери" обратили свое внимание на Артема Довбыка, который стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги-2023/2024. Нападающий Жироны определится со своим будущим после Евро-2024. Кандидатуру украинца порекомендовал итальянцам сам Златан Ибрагимович.

Что известно о новом главном тренере Милана