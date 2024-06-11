Таким перформансом в дебютной кампании в Испании украинский форвард привлек к себе внимание ряда европейских топ-клубов. Поэтому уже в нынешнее межсезонье Артем Довбик может пойти на повышение.

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Довбик может перейти в экс-клуб Шевченка

Сообщается, что нападающего хочет видеть в своем составе итальянский Милан. Вице-чемпион Серии А уже более месяца ведет переговоры с представителями Артема Довбика и этот трансфер лично одобрил Златан Ибрагимович, который является консультантом руководства клуба по селекционной политике.

Он дал очень хорошую характеристику Артему Довбику. Ибрагимович был бы заинтересован в том, чтобы Артем Довбик оказался в Милане. На данном этапе это основная опция. Самого Довбика и его представителей интересует уровень такого клуба, как Милан,

– рассказал Игорь Цыганик.

По его словам, сейчас стоит вопрос, сможет ли Милан удовлетворить аппетиты Жироны, которая не хочет опускать цену меньше, чем в 40 миллионов евро. Также Цыганык рассказал о другом претенденте на украинского форварда из Италии:

"На сегодня это цена, которую требует Жирона. Не менее 40 миллионов, возможно даже больше. И сейчас идут консультации, сможет ли Милан заплатить такую сумму за Довбика... Также есть интерес со стороны Наполи, но интерес Милана выглядит предметнее, они уже больше месяца на прямую общаются с представителями Довбика".

Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик провел 39 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. Его действующее соглашение с "бело-красными" рассчитано до 30 июня 2028 года.

Напомним, что в течение последних месяцев была информация также об интересе к нападающему сборной Украины от Челси, Барселоны, Атлетико и Ювентуса. Однако сейчас он сосредоточен на Евро-2024 и будет принимать решение относительно будущего после окончания континентального первенства.