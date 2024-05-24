Соглашение между сторонами было действующим до 30 июня 2025 года. Однако клуб и наставник достигли договоренности о расторжении договора.

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Конец почти 5-летнего сотрудничества

Итальянский тренер возглавлял "красно-черных" с октября 2019 года. Под его руководством команда выиграла Серию А в сезоне-2021/2022, после чего в следующей кампании дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Во всех сезонах, кроме первого, 58-летний наставник выводил команду в самый престижный европейский турнир. Удалось ему это достижение повторить и в нынешней кампании.

В сезоне-2023/2024 Милан заблаговременно добыл "серебро" Серии А, а также смог выйти в четвертьфиналы Лиги Европы и Кубка Италии.

Милан щемяще попрощался с Пиоли: смотрите видео

Интересно. Ранее сообщалось, что Стефано Пиоли может возглавить Наполи, а главным кандидатом ему на замену считается экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Отметим, что последний матч в нынешнем сезоне Милан сыграет 25 мая на выезде против Торино. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.