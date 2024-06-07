Такой игрой украинский нападающий привлек внимание топовых клубов Европы. Чуть ли не ежедневно к этой когорте добавляется хотя бы один новый футбольный гранд.
Вот так "Сине-желтая" связь: Довбик и Цыганков стали лучшим дуэтом Ла Лиги по важному показателю
Топовые клубы Европы выстраиваются за Довбыком
Авторитетный инсайдер открыл все карты нового интереса к Артему Довбыку. Итальянский Милан вписал фамилию украинца в свой шорт-лист летних трансферов. "Россонери" готовы побороться за лучшего бомбардира Ла Лиги, который переплюнул космического Джуда Беллингема.
Однако этот переход может сорваться из-за заинтересованности итальянцев к еще одному футболисту. Речь идет о нидерландце Джошуа Зиркзе, который выступает за Болонью. Именно он сейчас является приоритетной целью Милана для усиления атакующей линии.
Также в итальянском клубе присматриваются к одноклубнику Михаила Мудрика из Челси – Армандо Бройи.
Отметим, что Милан по итогам сезона-2023/2024 занял 2-е место в Серии А (75 набранных баллов).
Жирона же впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов-2024/2025, став третьей в этом сезоне Ла Лиги.
Сейчас Довбик претендует на еще одну награду. Артем попал в топ-3 номинантов на звание игрока сезона в Жироне.
Кто охотится за Артемом Довбыком
- За 26-летним форвардом сборной Украины уже стоит целая очередь – Наполи, Ювентус, Милан, Барселона и мадридское Атлетико.
- Недавно к этому списку добавилось еще и лондонский Челси. "Синие" готовы отказаться от 100-миллионного трансфера Виктора Осимхена из Наполи ради Довбыка.
- Напомним, что Артем связан действующим контрактом с Жироной до конца июня 2028-го года.