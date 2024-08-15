Возвращение в Украину: экс-тренер Шахтера и Зари будет работать в клубе Первой лиги

Патрик ван Леувен начинал свой путь в украинском футболе в Заре. После достаточно удачного сезона для луганской команды, нидерландского специалиста к себе пригласил Шахтер, где его ждал провал.

На смену Ван Леувену в Шахтер пришел другой тренер – Марино Пушич, а нидерландец остался без работы. Есть информация, что 55-летний специалист после паузы в карьере возвращается в Украину.

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Новый вызов для Ван Леувена в Украине

Сообщают, что бывший главный тренер Зари и Шахтера согласился работать в Металлисте 1925. Харьковчане в сезоне-2024/2025 будут выступать в Первой лиге Украины и бороться за возвращение в элитный дивизион.

Патрик ван Леувен начнет руководить харьковским коллективом в августе 2024, когда будут согласованы все юридические моменты между клубом и специалистом. В тренерский штаб нидерландца будут входить его помощники из Зари и Шахтера.

К слову. Патрик ван Леувен уволили с тренерского мостика Шахтера 16 октября из-за провального начала сезона. Это стало антирекордом среди наставников горняков.

Ассистентом нового главного тренера Металлиста 1925 будет Александр Чижов, аналитикой будет заниматься Дмитрий Кабачок, а также специалист по физической подготовке – Валерий Блохин.

Напомним, что Металлист 1925 по итогам прошлого сезона вылетели из Украинской Премьер-Лиги. Также харьковчане имели шанс сохранить прописку в элитном дивизионе страны через "турнир четырех" в связи с тем, что СК Днепр-1 снялся с чемпионата Украины.

Харьковский клуб проиграл Левому Берегу в первом матче мини-турнира, который впоследствии завоевал место в УПЛ. После этого наставник Металлиста 1925 Виктор Скрипник заявил, что покидает команду.