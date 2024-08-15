На зміну Ван Леувену у Шахтар прийшов інший тренер – Маріно Пушич, а нідерландець залишився без роботи. Є інформація, що 55-річний спеціаліст після паузи в кар'єрі повертається до України.

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Новий виклик для Ван Леувена в Україні

Повідомляють про те, що колишній головний тренер Зорі та Шахтаря погодився працювати у Металісті 1925. Харків'яни у сезоні-2024/2025 будуть виступати у Першій лізі України та боротись за повернення в елітний дивізіон.

Патрік ван Леувен розпочне керувати харківським колективом у серпні 2024, коли будуть узгоджені всі юридичні моменти між клубом та фахівцем. До тренерського штабу нідерландця будуть входити його помічники з Зорі та Шахтаря.

До слова. Патрік ван Леувен звільнили з тренерського містка Шахтаря 16 жовтня через провальний початок сезону. Це стало антирекордом серед наставників гірників.

Асистентом нового головного тренера Металіста 1925 буде Олександр Чижов, аналіткою займатиметься Дмитро Кабачок, а також спеціаліст з фізичної підготовки – Валерій Блохін.

Нагадаємо, що Металіст 1925 за підсумками минулого сезону вилетіли з Української Прем'єр-Ліги. Також харків'яни мали шанс зберегти прописку в елітному дивізіоні країни через "турнір чотирьох" у зв'язку з тим, що СК Дніпро-1 знявся з чемпіонату України.

Харківський клуб програв Лівому Берегу у першому матчі міні-турніру, який згодом виборов місце в УПЛ. Після цього наставник Металіста 1925 Віктор Скрипник заявив про те, що покидає команду.