Заря вышла из отпуска без главного тренера: кто будет руководить командой

Луганская Заря вышла из отпуска. Футболисты прошли медицинское обследование и начнут втягиваться в подготовку к новому сезону-2023/2024.

Правда, пока неизвестно, кто будет руководить командой. Вроде бы в команду не прибыл главный тренер Зари Патрик ван Леувен.

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Команда осталась без главного тренера

Похоже, что вопрос ухода нидерландского специалиста и его помощника Раймонд Атевелда уже решен. Патрика ван Леувена называют главным кандидатом на должность главного тренера донецкого Шахтера. Ведь "горняки" вроде бы попрощались с Игорем Йовичевичем, приведший команду в сложнейшее в истории чемпионство УПЛ.

Вроде бы гендиректор "горняков" Сергей Палкин несколько недель назад встречался с 53-летним иностранным специалистом в столице Украины. Об этом сообщил блоггер и комментатор Виктор Вацко. Главным фактором является то, что Ван Леувен не боится работать в стране, где идет война.

Интересно, что Шахтер и Заря пока молчат об уходе своих главных тренеров.

Первые тренировки Заря будет проводить под контролем Александра Чижова, пока руководство клуба будет искать нового главного тренера. Также с командой трена ются Евгений Шахов и Максим Имереков, которых активно сватают в другие украинские клубы.

Ранее пресса сообщала, что если нидерландец покинет руль Зари, то луганский клуб может возглавить бывший наставник Мариуполя. Александр Бабич.

Напомним, что ван Леувен привел Зорю к бронзовым наградам УПЛ-2022/2023. За 30 туров Заря набрала 67 баллов и опередила четвертое киевское Динамо на 7 очков.