Пасхальные подарки: Зозуля закупил для ВСУ бронированные автомобили
Источник:фейсбук Романа Зозули
Роман Зозуля продолжает активно содействовать украинской армии. Благодаря футболисту из Испании снова следуют автомобили.
Зозуля: Дополнительная броня им лишней не будет
Очередная порция помощи идет в Украину от Романа Зозули. Бывший форвард главной команды страны вместе с неравнодушными выкупил два бронированных автомобиля.
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Вместе с автомобилями направилось еще и много полезного для ВСУ. Зозуля назвал это подарками для украинских защитников к Пасхе.
Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев,
– написал футболист.
Новые автомобили для ВСУ / Фото из фейсбука футболиста
Футболист с патриотическим сердцем – Роман Зозуля
- Роман Зозуля выступает в испанской Фуэнлабраде, но это не помешает ему активно помогать родной стране. Футболист еще сначала войны в Донбассе начал поддерживать украинскую армию.
- Нападающий передает не только военные принадлежности, но и автомобили скорой помощи и гуманитарку.
- Бывший форвард сборной Украины передал свою футболку на благотворительный аукцион в поддержку страны.
- Зозуля вместе с Андреем Луниным встретились с украинскими беженцами в Мадриде.
Полный текст публикации по фейсбуку Зозули
Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней.
Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями.
Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев.
Дмитрий Чигиринский, "Цепочка добра" / "Cadena de Bondad", украинская диаспора в Мадриде, Владимир Владимирович, Наталья Попова, спасибо за помощь, без вас бы этого не было.
Работаем дальше.