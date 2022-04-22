Пасхальные подарки: Зозуля закупил для ВСУ бронированные автомобили

22 апреля 2022 , 16:46
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Источник:

фейсбук Романа Зозули

Роман Зозуля продолжает активно содействовать украинской армии. Благодаря футболисту из Испании снова следуют автомобили.

Зозуля: Дополнительная броня им лишней не будет

Очередная порция помощи идет в Украину от Романа Зозули. Бывший форвард главной команды страны вместе с неравнодушными выкупил два бронированных автомобиля.

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Вместе с автомобилями направилось еще и много полезного для ВСУ. Зозуля назвал это подарками для украинских защитников к Пасхе.

Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев,
– написал футболист.


Новые автомобили для ВСУ / Фото из фейсбука футболиста

Футболист с патриотическим сердцем – Роман Зозуля

  • Роман Зозуля выступает в испанской Фуэнлабраде, но это не помешает ему активно помогать родной стране. Футболист еще сначала войны в Донбассе начал поддерживать украинскую армию.
  • Нападающий передает не только военные принадлежности, но и автомобили скорой помощи и гуманитарку.
  • Бывший форвард сборной Украины передал свою футболку на благотворительный аукцион в поддержку страны.
  • Зозуля вместе с Андреем Луниным встретились с украинскими беженцами в Мадриде.

Полный текст публикации по фейсбуку Зозули

Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней.

Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями.

Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев.

Дмитрий Чигиринский, "Цепочка добра" / "Cadena de Bondad", украинская диаспора в Мадриде, Владимир Владимирович, Наталья Попова, спасибо за помощь, без вас бы этого не было.

Работаем дальше.

Автор: Софія Кулай