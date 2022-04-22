Пасхальные подарки: Зозуля закупил для ВСУ бронированные автомобили

Роман Зозуля продолжает активно содействовать украинской армии. Благодаря футболисту из Испании снова следуют автомобили.

Зозуля: Дополнительная броня им лишней не будет

Очередная порция помощи идет в Украину от Романа Зозули. Бывший форвард главной команды страны вместе с неравнодушными выкупил два бронированных автомобиля.

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Вместе с автомобилями направилось еще и много полезного для ВСУ. Зозуля назвал это подарками для украинских защитников к Пасхе.

Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев,

– написал футболист.