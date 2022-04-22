Кучук: Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине
63-летний белорусский специалист признался, что уже давно принял решение, что продолжит жить в Украине. Леонид Кучук готов защищать украинскую землю, чего бы ему это ни стоило.
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Наставник Руха рассказал, как переживает войну и что его побудило принять такое решение в пользу украинского государства. По словам Кучука, дядя и брат его жены встали на защиту Украины от оккупантов.
Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют,
– сказал тренер львовского клуба.
Первую часть сезона Рух во главе с Кучуком закончило на 11 месте в таблице УПЛ, имея в своем активе 18 очков.
Карьера Кучука в Украине
- Впервые приехал сюда в 2011 году, возглавив киевский Арсенал.
- Во второй раз приехал в Украину в 2017-м. Кучук стал главным тренером Стали из Каменского.
- В 2019-м впервые возглавил Рух. Впоследствии направился в Минск, но в августе 2021 вернулся во львовский клуб.
- Его соглашение с львовянами рассчитано до конца июня 2022 года.