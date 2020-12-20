Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк принял участие в очередном контрольном поединке перед стартом НБА против Вашингтона. 11 очков украинца не помогли клубу победить.

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел на площадке 20 минут и 35 секунд. За это время он набрал 11 пунктов, которые не помогли команде избежать поражения, пишет 24 канал.

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Реванш Вашингтона

Кроме 11 очков баскетболист запомнился на паркете 3 подборами, однажды отдал передачу и совершил 2 удачных перехвата. В пассиве Михайлюка 1 нарушение правил и 4 потери.

В итоге Детройт обидно уступил со счетом 99:96 в пользу Вашингтона.

Отметим, что это второй контрольный поединок против Вашингтона. В прошлой встрече, 18 декабря, команда украинца одержала победу – 86:97. На этот раз сопернику удалось взять реванш. В первом матче Михайлюк забросил лишь 5 очков.

Эта встреча стала заключительной перед стартом сезона НБА. Уже 24 декабря Детройт сойдется с Миннесотой.