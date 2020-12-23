У США стартував новий сезон НБА. В одному з перших матчів чинні чемпіони Лос-Анджелес Лейкерс приймали Лос-Анджелес Кліпперс. Під час гри стався курйозний інцидент.

Наприкінці першого періоду зірковий гравець Кліпперс Пол Джордж потрапив у курйозну ситуацію. Про це повідомляє 24 канал.

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Джордж отримав передачу від партнера та вирішив продовжити атаку пасом на партнера. Пол відразу відпасував до лицьової лінії, але там не виявилося жодного баскетболіста Кліпперс.

Можливо, Пол просто переплутав партнера з арбітром або ж його увагу відвернув рух Люк Кеннард, який підняв руку.

Дивіться відео курйозного моменту

У підсумку Кліпперс здобули доволі несподівану перемогу з рахунком 116:109.