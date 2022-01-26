Агент Дембеле на связи с ПСЖ

Пока точной информации о переходе Дембеле из Барселоны в ПСЖ нет. До этого были только слухи, что французский клуб заинтересован в футболисте.

Кстати Один из лидеров Баварии решил покинуть клуб и нашел себе новую команду

Однако Мусса Сиссоко, агент Дембеле, прилетел в Барселону. В аэропорту камеры зафиксировали, как Сиссоко звонит Leonardo Psg. Вероятно, речь идет о спортивном директоре ПСЖ Леонардо.



Телефон агента Дембеле / Фото El Chiringuito TV

Барселона хочет избавиться от Дембеле

Каталонский клуб планировал продлить контракт с Дембеле, который истекает летом. Но футболист выдвинул слишком высокие финансовые условия.

Директор каталонцев Матеу Алемани заявил, что Барселона хочет, чтобы Дембеле покинул клуб до конца зимнего трансферного окна.

В то же время игрок якобы не хочет покидать клуб и готов продлить контракт. Но после заявления директора клуба он не попадает в заявку "сине-гранатовых" на матчи.

Дембеле – самый дорогой футболист в истории Барселоны. Летом 2017 года каталонцы заплатили Боруссии Дортмунд за переход Усмана 140 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, это третий самый дорогой трансфер в истории футбола.

В сезоне-2021/2022 футболист провел всего 11 матчей за Барселону и забил один гол.