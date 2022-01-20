В течение последних месяцев в СМИ появлялась информация, что Барселона может продлить контракт с футболистом несмотря на финансовые проблемы. По данным журналистов, стороны не могли прийти к согласию из-за завышенных аппетитов француза.

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Ситуацию вокруг Дембеле усугубляли и проблемы футболиста с дисциплиной. Он стал первым игроком, которого оштрафовал новый тренер каталонцев Хави.

Директор Барселоны: Дембеле должен покинуть клуб

Нарушения Дембеле, как передают испанские СМИ, приобрели постоянный характер. На фоне этих проблем и условий француза по контракту Барселона решила попрощаться с игроком.

Сначала футболист не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика Бильбао. После этого официальное заявление сделал директор Барселоны Матеу Алемани.

Он рассказал, что переговоры с Дембеле и его агентами по новому контракту начались примерно в июле 2021 года. Однако все предложения Барселоны игрок отверг.

"Все это время, шесть, почти семь месяцев, мы вели диалог, беседовали, Барса делала различные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок продолжал карьеру в нас, а его агент систематически отклонял все эти предложения", – рассказал Матеу Алемани.

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Директор каталонцев заявил, что Барселона хочет, чтобы Дембеле покинул клуб до конца зимнего трансферного окна.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до истечения срока, когда он мог принять контракт, очевидно, что игрок не хочет оставаться в Барселоне и не привержен до будущего проекта Барсы. Мы довели до его сведения и сведения его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января,

– заявил Алемани.

Внимание. Дембеле – самый дорогой футболист в истории Барселоны. Летом 2017 года каталонцы заплатили Боруссии Дортмунд за переход Усмана 140 миллионов евро. По данным Transfermarkt, это третий самый дорогой трансфер в истории футбола.

Дембеле не хочет покидать Барселону