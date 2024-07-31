Во второй раз уничтожили "друзей России": Динамо снова разгромило Партизан в Лиге чемпионов

Киевское Динамо не имело проблем с Партизаном и во втором матче Лиги чемпионов. Точными ударами в Белграде отметились Ярмоленко, Ванат и Караваев.

Партизан – Динамо 0:3

Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пен), Караваев, 90+3.

Киевское Динамо отыграло второй матч в Лиги чемпионов 2024-2025. 31 июля команда Александра Шовковского провела ответный матч против Партизана, пишет 24 Канал.

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Вопрос решили в Люблине

"Бело-синие" по сути решили вопрос прохода дальше еще в первой игре второго квалификационного раунда. В Люблине киевляне наколотили Партизану аж шесть мячей, при этом пропустив дважды.

Преимущество в четыре мяча позволяла ехать в Белград со спокойной душой. Впрочем, Динамо намеревалось во второй раз наказать белградцев, которые позволили себе в начале июля поехать в Москву на товарищеские матчи против "братских россиян".

По сравнению с первой игрой Шовковский выставил с первых минут Дубинчака, Пихаленка и Волошина. Динамо начало владеть мячом уже со старта, но и хозяева организовывали неплохие контрвыпады.

Однако первый же гол в ворота Партизана подавил белградцев. Защита белградцев вроде бы перехватила пас Ваната на Ярмоленко, однако Овусу выбил мяч прямо у партнера по команде. Снаряд в итоге таки долетел до Андрея и он без проблем переиграл вратаря.

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Довели до разгрома

После этого атаки Партизана стало значительно менее острыми. Динамо могло добивать сербов, но свои моменты не реализовали Шапаренко и Буяльский. Впрочем, удвоить счет смог Владислав Ванат.

В середине второго тайма форварда вывели один на один с вратарем и Владислава сбил защитник. Сам же пострадавший и реализовал пенальти. После этого довести счет до разгрома могли Волошин и тот же Ванат, но третий все же смог забить Караваев.

Александр замкнул прострел от Дубинчака. Таким образом Динамо во второй раз бьет Партизан и без проблем выходит в третий квалификационный раунд. Там киевляне будут противостоять шотландскому Рейнджерсу. Матчи состоятся 6-7 и 13 августа

При этом "бело-синие" уже гарантированно получили путевку как минимум в основной раунд Лиги Европы. А если же Динамо пройдет Рейнджерс и еще одного оппонента, то окажется в главном турнире Лиги чемпионов.