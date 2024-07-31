Во Франции набирают обороты летние Олимпийские игры-2024. Сборная Украины благодаря Ольге Харлан завоевала бронзовую медаль.

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Неожиданная встреча на Олимпиаде

Бывший футболист сборной Украины Жуниор Мораес приехал в Париж поддержать украинских олимпийцев. Он поделился своим опытом и пообщался со спортсменами.

В понедельник я имел честь выступить с речью и поделиться частью своей жизненной дороги и опыта в футболе. Быть там и общаться с украинскими спортсменами, которые участвуют в Олимпийских играх в Париже 2024 года, было невероятно,

– написал Мораес в инстаграме.

Кроме того, экс-форвард Шахтера и Динамо встретился с чемпионом мира по боксу Александром Усиком и главой Минспорта Матвеем Бедным.

"Я также имел возможность встретить выдающихся деятелей украинского спорта, таких как Усик, лучшего боксера страны, а также министра спорта Матвея Бедного. Мы с семьей очень благодарны; это был незабываемый день. Спасибо за приглашение. Вперед!", – сообщил Мораес.

Мораес посетил украинских олимпийцев / фото из инстаграма футболиста

Бразилец в сборной Украины