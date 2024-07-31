Во Франции набирают обороты летние Олимпийские игры-2024. Сборная Украины благодаря Ольге Харлан завоевала бронзовую медаль.
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Неожиданная встреча на Олимпиаде
Бывший футболист сборной Украины Жуниор Мораес приехал в Париж поддержать украинских олимпийцев. Он поделился своим опытом и пообщался со спортсменами.
В понедельник я имел честь выступить с речью и поделиться частью своей жизненной дороги и опыта в футболе. Быть там и общаться с украинскими спортсменами, которые участвуют в Олимпийских играх в Париже 2024 года, было невероятно,
– написал Мораес в инстаграме.
Кроме того, экс-форвард Шахтера и Динамо встретился с чемпионом мира по боксу Александром Усиком и главой Минспорта Матвеем Бедным.
"Я также имел возможность встретить выдающихся деятелей украинского спорта, таких как Усик, лучшего боксера страны, а также министра спорта Матвея Бедного. Мы с семьей очень благодарны; это был незабываемый день. Спасибо за приглашение. Вперед!", – сообщил Мораес.
Мораес посетил украинских олимпийцев / фото из инстаграма футболиста
Бразилец в сборной Украины
- Напомним, что Жуниор Мораес играл за два гранда украинского футбола – Шахтер и Динамо. Также в Украине он защищал цвета донецкого Металлурга.
- В 2019 году бразилец получил украинское гражданство. Сразу же он получил вызов в сборную Украины.
- В общем нападающий сыграл в сине-желтой футболке 11 матчей и забил 1 гол.
- Из-за разрыва крестообразных связок он не смог попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020.