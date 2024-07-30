Киевское Динамо 31 июля проведет свой второй еврокубковый матч в сезоне 2024-2025. Команда Александра Шовковского сыграет на выезде против Партизана, пишет 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Битва с "друзьями России"

"Бело-синие" пересеклись с сербами в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперник был неприятен не так с футбольной точки зрения, как с репутационной.

В начале июля белградцы отправились в Москву, где сыграли три товарищеских матча против российских клубов. При этом Партизан никоим образом не осудил войну в Украине, тогда как россиян назвал "братьями навеки".

Неудивительно, что после такого позорного поступка Динамо настраивалось на серьезный бой. Однако в первом матче судьба путевки в следующую стадию фактически решилась.

Несмотря на два пропущенных мяча от Салданьи, Динамо разнесло сербов со счетом 6:2 и де-факто гарантировало себе выход в третий раунд на Рейнджерс. Теперь осталось закрепить этот результат в Сербии и набрать дополнительные баллы в таблицу коэффициентов.

Справка. В случае прохода Партизана Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде против Рейнджерса. Также киевляне гарантируют себе попадание в основную сетку как минимум Лиги Европы. Для выхода в главный турнир Лиги чемпионов необходимо будет пройти шотландцев и еще один клуб.

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Букмекеры также не сомневаются, что Динамо квалифицируется дальше. Настолько, что аж ставки на проход киевлян вообще не принимаются! Максимально возможное преимущество Партизана, на которое можно поставить, является победа с разницей в два мяча.

Такой итог оценивается аж в 8,50. При этом в самом матче в Белграде, который пройдет без зрителей, фаворитом все равно выступает Динамо.

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На триумф команды Шовковского можно поставить за 1,84, тогда как хозяев – аж за 4,40. Ничья же оценивается в 4,00. При этом эксперты ожидают много голов.

На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,63. Правда, основные надежды относительно голов ложатся на Динамо, ведь Партизану пророчат не более одного мяча (1,41).

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