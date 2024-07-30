Київське Динамо 31 липня проведе свій другий єврокубковий матч у сезоні 2024-2025. Команда Олександра Шовковського зіграє на виїзді проти Партизана, пише 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.

До теми Феєрія в Лізі чемпіонів: Динамо принизило "друзів Росії", забивши шість голів Партизану

Битва з "друзями Росії"

"Біло-сині" перетнулись із сербами в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперник був неприємний не так з футбольної точки зору, як з репутаційної.

На початку липня белградці відправились до Москви, де зіграли три товариські матчі проти російських клубів. При цьому Партизан жодним чином не засудив війну в Україні, тоді як росіян назвав "братами навіки".

Недивно, що після такого ганебного вчинку Динамо налаштовувалось на серйозний бій. Проте у першому матчі доля путівки у наступну стадію фактично вирішилась.

Попри два пропущені м'ячі від Салданьї, Динамо рознесло сербів з рахунком 6:2 та де-факто гарантувало собі вихід у третій раунд на Рейнджерс. Тепер залишилось закріпити цей результат в Сербії та набрати додаткові бали у таблицю коефіцієнтів.

Довідка. В разі проходу Партизана Динамо зіграє у третьому кваліфікаційному раунді проти Рейнджерса. Також кияни гарантують собі потрапляння в основну сітку як мінімум Ліги Європи. Для виходу в головний турнір Ліги чемпіонів необхідно буде пройти шотландців та ще один клуб.

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Букмекери також не сумніваються, що Динамо кваліфікується далі. Настільки, що аж ставки на прохід киян взагалі не приймаються! Максимально можлива перевага Партизана, на яку можна поставити, є перемога з різницею у два м'ячі.

Такий підсумок оцінюється аж у 8,50. При цьому у самому матчі в Белграді, який пройде без глядачів, фаворитом все одно виступає Динамо.

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На тріумф команди Шовковського можна поставити за 1,84, тоді як господарів – аж за 4,40. Нічия ж оцінюється у 4,00. При цьому експерти очікують на багато голів.

На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,63. Правда, основні сподівання щодо голів лягають на Динамо, адже Партизану пророкують не більше одного м'яча (1,41).

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