В национальных цветах: известно, какую форму выбрало Динамо на матч с Партизаном в ЛЧ

Происходят последние приготовления перед второй игрой Динамо и Партизана во втором раунде квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. Стартовый свисток о начале матча прозвучит 31 июля в 21:00 (по Киеву).

За несколько часов до поединка в сербском Белграде стали известны игровые комплекты обеих команд на очную встречу. Киевляне выйдут на футбольное поле в сине-желтой форме, которая символизирует украинский флаг, и является выездной для динамовцев в новом сезоне-2024/2025.

Стоит узнать Принципиальный бой в Лиге чемпионов: где смотреть матч Партизан – Динамо онлайн

В каких формах сыграют команды

Отметим, что киевляне отошли от традиционных бело-синих цветов, создав в них только комплект формы на домашние матчи.

Ее динамовцы уже протестировали в товарищеских контрольных поединках.



Ярмоленко в сине-желтой форме Динамо / Фото киевского клуба

Голкипер наденет серый комплект. Соперники сыграют в бело-черных футболках, а голкипер – в оранжевой.

На сайте 24 Канала будет доступна онлайн-трансляция матча Партизан – Динамо. Также будет опубликован результат и послематчевые комментарии участников поединка.

Напомним, что победитель этой пары Динамо – Партизан выйдет на шотландский Рейнджерс в третьем круге квалификации ЛЧ-2024/2025. Сейчас киевляне ближе к продолжению борьбы в Лиге чемпионов, ведь их первая лобовая встреча закончилась разгромной победой подопечных Александра Шовковского 6:2.