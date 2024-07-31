В национальных цветах: известно, какую форму выбрало Динамо на матч с Партизаном в ЛЧ
Источник:официальный сайт Динамо
Происходят последние приготовления перед второй игрой Динамо и Партизана во втором раунде квалификации Лиги чемпионов-2024/2025. Стартовый свисток о начале матча прозвучит 31 июля в 21:00 (по Киеву).
За несколько часов до поединка в сербском Белграде стали известны игровые комплекты обеих команд на очную встречу. Киевляне выйдут на футбольное поле в сине-желтой форме, которая символизирует украинский флаг, и является выездной для динамовцев в новом сезоне-2024/2025.
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В каких формах сыграют команды
Отметим, что киевляне отошли от традиционных бело-синих цветов, создав в них только комплект формы на домашние матчи.
Ее динамовцы уже протестировали в товарищеских контрольных поединках.
Ярмоленко в сине-желтой форме Динамо / Фото киевского клуба
Голкипер наденет серый комплект. Соперники сыграют в бело-черных футболках, а голкипер – в оранжевой.Обратите внимание! На сайте 24 Канала будет доступна онлайн-трансляция матча Партизан – Динамо. Также будет опубликован результат и послематчевые комментарии участников поединка.
Напомним, что победитель этой пары Динамо – Партизан выйдет на шотландский Рейнджерс в третьем круге квалификации ЛЧ-2024/2025. Сейчас киевляне ближе к продолжению борьбы в Лиге чемпионов, ведь их первая лобовая встреча закончилась разгромной победой подопечных Александра Шовковского 6:2.