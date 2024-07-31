За декілька годин до поєдинку у сербському Белграді стали відомі ігрові комплекти обох команд на очну зустріч. Кияни вийдуть на футбольне поле у синьо-жовті формі, яка символізує український прапор, і є виїзною для динамівців у новому сезоні-2024/2025.

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У яких формах зіграють команди

Відзначимо, що кияни відійшли від традиційних біло-синіх кольорів, створивши у них лише комплект форми на домашні матчі.

Її динамівці вже протестували у товариських контрольних поєдинках.



Ярмоленко у синьо-жовтій формі Динамо / Фото київського клубу

Голкіпер одягне сірий комплект. Суперники зіграють у біло-чорних футболках, а голкіпер – у помаранчевій.

Зверніть увагу! На сайті 24 Каналу буде доступна онлайн-трансляція матчу Партизан – Динамо. Також буде опублікований результат та післяматчеві коментарі учасників поєдинку.

Нагадаємо, що переможець цієї пари Динамо – Партизан вийде на шотландський Рейнджерс у третьому колі кваліфікації ЛЧ-2024/2025. Наразі кияни є ближчими до продовження боротьби у Лізі чемпіонів, адже їх перша лобова зустріч закінчилась розгромною перемогою підопічних Олександра Шовковського 6:2.