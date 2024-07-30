Принципиальный бой в Лиге чемпионов: где смотреть матч Партизан – Динамо онлайн

Динамо должно завершить дело во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и еще раз порадовать фанатов. Из-за позорного поступка Партизана команда из Белграда стала принципиальным соперником.

Динамо продолжает выступления на евроарене. 31 июля киевляне проведут ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024-2025 против Партизана, пишет 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Партизан – Динамо онлайн бесплатно будет показан на территории Украины. Прямую трансляцию встреч можно посмотреть на четырех ресурсах:

телеканал "2+2"

канал "Динамо TV"

ютуб-канал "FootballHub"

ютуб-канал "Динамо Київ"

Также прямая трансляция матча Партизан – Динамо будет доступна на сайте 24 Канала. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Напомним, что в первом матче Динамо уничтожило соперника в номинально домашней встрече, которая проходила в Люблине. Счет – 6:2.

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Позорное поведение сербов

Бой против Партизана будет принципиальным для "бело-синих". В начале июля сербы решили поехать в гости в Москву, где сыграли три матча против местных команд. При этом клуб не осудил войну в Украине и назвал фанатов россиян "братскими болельщиками".

Напомним, что в случае прохода Динамо украинская команда попадет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником киевлян станет шотландский Рейнджерс.

. Проход Партизана обеспечит Динамо участие в основном турнире как минимум Лиги Европы. Туда команда вылетит в случае неудачи против Рейнджерс или в последней стадии квалификации. А вот для выхода в главную стадию Лиги чемпионов нужно будет пройти двух соперников.