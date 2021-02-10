Украинские теннисистки сестры Киченок и Екатерина Бондаренко успешно вышли во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии. Только Марти Костюк не удалось одержать победу 10 февраля.

Первый круг парного разряда Australian Open-2021 можно считать достаточно успешным для украинских теннисисток. Хотя соревнования начались с поражения Марты Костюк, которая в паре с латвийкой Александрой Саснович уступили дуэту Мона Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай).

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Уже в двух следующих поединках украинские поклонники тенниса смогли радоваться победам наших теннисисток. Первую победу одержали Людмила Киченок и белоруска Алена Остапенко.

Людмила Киченок (Украина) / Остапенко (Латвия) – Ниномия (Япония) / Сантамария (США) 2:0 (7:6, 6:4)

Начало матча было за парой в составе которой была украинка, взяв два подряд гейма – 2:0. Но дальше во встрече начались настоящие карусели. Оба дуэта не хотели уступать друг другу. Так 10 геймов подряд, лишь в 11-м украинско-латвийской паре удалось после второго сет-пойнта перевести партию и тай-брейк.

Здесь гораздо более уверенную игру продемонстрировали Людмила Киченок и Алена Остапенко, которые проиграли только два гейма на своих подачах. Соперницы же отдали четыре. В итоге – 7:2 победа украинско-латвийской пары в первом сете.

Вторая партия была похожа на середину первого сета – 2:2. Но дальше Киченок и Остапенко безупречно играли на подаче – 5:4. Судьба встречи решалась в 10 гейме. В этом затяжном розыгрыше Надежда и Алена потеряли два матч-пойнта, но на третий же завершили встречу в свою пользу – 6:4.

В следующем раунде Киченок и Остапенко соревноваться против румынского тандема Андрея Миту/Ралука Олару.

Во второй встрече нашу страну представляли в паре две украинские теннисистки – Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко. Встреча состоится 12 февраля.

Бондаренко / Надежда Киченок (Украина) – Боузкова (Чехия) / Соррибес-Тормо (Испания) 2:1 (5:7, 6:4, 6:0)

Теннисистки уверенно взяли стартовых гейма на своих подачах – 2:1. А вот дальше фанаты тенниса увидели целый ряд проигранных геймов на своей же подачах. Украинский дуэт трижды делал такой подарок соперницам. Чешско-испанская пара же сделала такую ​​ошибку дважды. В 12-м гейме Боузкова и Соррибес-Тормо с другого сет-пойнта смогли завершить первую партию в свою пользу – 5:7.

Чешско-испанский тандем однажды подал на вылет и выиграл 59% очков на первой подаче.

Вторая партия прошла также при довольно равной игре обеих пар, но сильнее были украинки – 6:4. В их активе 3 из 5 выигранных брейков. Оба дуэта сделали по 2 двойные ошибки, и по 5 виннеров.

Будущее выхода в следующий круг решалось в третьем сете. Здесь украинский дуэт продемонстрировал мощную игру и закономерно разгромил соперниц – 6:0. Интересно, что украинкам удалось взять 10 геймов подряд во встрече.