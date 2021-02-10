Українські тенісистки сестри Кіченок та Катерина Бондаренко успішно вийшли у друге коло парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії. Лише Марті Костюк не вдалось здобути перемогу 10 лютого.

Перше коло парного розряду Australian Open-2021 можна вважати досить успішним для українських тенісисток. Хоча змагання розпочались із поразки Марти Костюк, яка у парі з латвійкою Александрою Сасновіч поступились дуету Мона Бартель (Німеччина) та Чжу Лінь (Китай).

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Вже у двох наступних поєдинках українські прихильники тенісу змогли тішитись перемогам наших тенісисток. Першу звитягу здобули Людмила Кіченок та білоруска Альона Остапенко.

Людмила Кіченок (Україна) / Остапенко (Латвія) – Ніномія (Японія) / Сантамарія (США) 2:0 (7:6, 6:4)

Початок матчу був за парою у складі якої була українка, взявши два поспіль гейми – 2:0. Але далі у зустрічі розпочались справжні каруселі. Обидва дуети не хотіли поступатись один одному. Так було 10 геймів поспіль, лише в 11-му українсько-латвійській парі вдалось після другого сет-пойнту перевести партію й тай-брейк.

Тут набагато впевненішу гру продемонстрували Людмила Кіченок та Альона Остапенко, які програли лише два гейми на власних подачах. Натомість суперниці віддали чотири. У підсумку – 7:2 перемога українсько-латвійської пари у першому сеті.

Друга партія була схожа на середину першого сету – 2:2. Але далі Кіченок та Остапенко бездоганно грали на подачі – 5:4. Доля зустрічі вирішувалась у 10 геймі. У цьому затяжному розіграші Надія та Альона змарнували два матч-пойнти, але на третій таки завершили зустріч на свою користь – 6:4.

У наступному раунді Кіченок та Остапенко змагатимуться проти румунського тандему Андрея Міту / Ралука Олару.

У другій зустрічі нашу країну представляли у парі дві українські тенісистки – Надія Кіченок та Катерина Бондаренко. Зустріч відбудеться 12 лютого.

Бондаренко / Надія Кіченок (Україна) – Боузкова (Чехія) / Соррібес-Тормо (Іспанія) 2:1 (5:7, 6:4, 6:0)

Тенісистки впевнено взяли стартові гейми на власних подачах – 2:1. А от далі фанати тенісу побачили цілу низку програних геймів на своїй же подачах. Український дует тричі робив такий подарунок суперницям. Чесько-іспанська пара ж зробила таку помилку двічі. У 12-му геймі Боузкова та Соррібес-Тормо з другого сет-пойнта змогли завершити першу партію на власну користь – 5:7.

Чесько-іспанський тандем одного разу подав на виліт та виграв 59% очків на першій подачі.

Друга партія минула також за доволі рівної гри обох пар, але сильнішими були українки – 6:4. У їх активі 3 з 5 виграних брейків. Обидва дуети зробили по 2 подвійні помилки, та по 5 віннерів.

Майбутнє виходу у наступне коло вирішувалось у третьому сеті. Тут український дует продемонстрував потужну гру та закономірно розгромив суперниць – 6:0. Цікаво, що українкам вдалось взяти 10 геймів поспіль у зустрічі.