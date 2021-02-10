Костюк с грохотом вылетела из парного разряда Australian Open
18-летняя теннисистка Марта Костюк в паре с Александрой Саснович проиграли дуэту Мона Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай). Украинка полностью завершила свои выступления на Australian Open-2021.
Источник:24 канал
Теннисистки провели на корте ровно 1 час и 30 минут. Украинско-белорусский дуэт не сумел выйти во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии.
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Костюк (Украина) / Саснович (Беларусь) – Бартель ( Германия) / Чжу (Китай) 1:2 (1:6, 6:3, 1:6)
Старт матча стал настоящим фиаско для Костюк и ее напарницы. Они ничего не могли сделать на корте против германо-китайского дуэта. Лишь шестой гейм удалось взять девушкам. Но этот гейм стал первым и последним в первом сете – 1:6.
В первой партии Марта вместе с Александрой отдали два гейма на своих подачах. По этому показателю пара Бартель / Чжу показывали отличную игру.
Во втором сете в игре соперниц будто что-то сломалось. Пары сделали подарок друг другу, обменявшись геймами на своих подачах. При счете 3:3 Костюк и Саснович удалось выйти вперед в партии, взяв гейм на подаче соперниц – 4:3. Далее девушки играли безошибочно и логично оставили сет за собой – 6:3.
Но этот лучик надежды был последним во встрече теннисисток. Решающая партия была по сценарию первой. Снова при счете 0:5 Саснович с 18-летней представительницей Украины взяли только один гейм и завершили сет с провальным счетом – 1:6.
Игра Саснович и Костюк не была похожа на ту, которую показывают теннисисты. Похоже, строгий карантин значительно повлиял на физическую форму девушек. Однако все в равных условиях.
- Победительницы матча в следующем раунде сразятся против Александры Крунич (Сербия) и Мартины Тревизан (Италия).
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