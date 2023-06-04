В субботу, 3 июня, состоялся ответный матч второго раунда плей-офф, в котором Парма встречалась с Кальяри. Хозяев поля устраивала только победа, пишет 24 Канал.

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VAR против Системы определения гола

Первый матч противостояния завершился победой Кальяри (3:2), которую тренирует знаменитый Клаудио Раньери. Тогда в воротах Пармы игру начал 45-летний Джанлуиджи Буффон. Первый тайм "желто-синие" выиграли 2:0. Но на вторую 45-минутку Буффон не смог выйти из-за травмы и Парма пропустила 3 мяча.

До ответного матча легендарный вратарь не сумел оправиться после травмы и наблюдал за событиями на поле с трибун. Судьбу матча решил спорный эпизод на 74-й минуте. Технология линии ворот зафиксировала гол игрока Пармы Бонни и послала сигнал арбитру встречи. Однако VAR решил, что мяч полностью не пересек линию ворот. Судья матча отменил гол Бонни. В результате поєдинок завершился нулевой ничьей.

Видео спорного момента

Таким образом, Парма выбыла из борьбы за выход в Серию А. В финале плей-офф команда Раньери встретится с Бари. Матчи пройдут 8 и 11 июня.

Буффон в Парме