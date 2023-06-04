В субботу, 3 июня, состоялся ответный матч второго раунда плей-офф, в котором Парма встречалась с Кальяри. Хозяев поля устраивала только победа, пишет 24 Канал.
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VAR против Системы определения гола
Первый матч противостояния завершился победой Кальяри (3:2), которую тренирует знаменитый Клаудио Раньери. Тогда в воротах Пармы игру начал 45-летний Джанлуиджи Буффон. Первый тайм "желто-синие" выиграли 2:0. Но на вторую 45-минутку Буффон не смог выйти из-за травмы и Парма пропустила 3 мяча.
До ответного матча легендарный вратарь не сумел оправиться после травмы и наблюдал за событиями на поле с трибун. Судьбу матча решил спорный эпизод на 74-й минуте. Технология линии ворот зафиксировала гол игрока Пармы Бонни и послала сигнал арбитру встречи. Однако VAR решил, что мяч полностью не пересек линию ворот. Судья матча отменил гол Бонни. В результате поєдинок завершился нулевой ничьей.
Видео спорного момента
Таким образом, Парма выбыла из борьбы за выход в Серию А. В финале плей-офф команда Раньери встретится с Бари. Матчи пройдут 8 и 11 июня.
Буффон в Парме
- Напомним, что Джанлуиджи Буффон считается одним из лучших вратарей мира.
- В 2021 году Джиджи решил вернуться в Парму – клуб, в котором он начинал свою карьеру.
- В сезоне 2022/23 45-летний "Супермен" отыграл 19 поединков, в которых пропустил 24 мяча. В 5 сыгранных матчах Буффон сохранил ворота "сухими".
- Контракт феноменального ветерана с Пармой истекает 30 июня 2024 года.