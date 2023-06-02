Лучано Спалетти привел Наполи к досрочному чемпионству Серии А, хотя сезон-2022/2023 до сих пор продолжается. "Неаполитанцы" еще должны сыграть одну игру против Сампдории, которая уже не имеет никакого турнирного значения. Для Лучано это первый трофей во главе этого итальянского клуба.

Интересно Чемпион Италии укажет "на двери" тренеру, ранее поздравлявшему Зенит с чемпионством России

Первое поздравил россиян, а затем получил отличие

1 июня стало известно, что Спалетти получил признание в Италии после успешного сезона Наполи во внутреннем чемпионате. Лучано назвали лучшим тренером Серии А в сезоне-2022/2023.



Лучано Спалетти – лучший тренер Серии А-2022/2023 / Фото Наполи

Обратите внимание! Последний матч Наполи против Сампдории начнется 4 июня в 19:30. Этот поединок будет 96-м для 64-летнего итальянского наставника во главе "неаполитанцев".

Сообщалось, что "неаполитанцы" простятся с тренером-триумфатором, так любящим российский Зенит, где работал раньше. Он даже приветствовал бывших подопечных с чемпионством в стране-агрессоре. Вроде бы чемпион Италии объявит об уходе Спалетти 4 июня, когда Наполи проведет свой матч последнего тура итальянской элиты. Также в СМИ находилась информация, что по окончании текущего сезона Спалетти возьмет годовую паузу от тренерской работы.