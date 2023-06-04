В суботу, 3 червня, відбувся матч-відповідь другого раунду плей-оф, в якому Парма зустрічалася з Кальярі. Господарів поля влаштовувала лише перемога, пише 24 Канал.

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VAR проти Системи визначення голу

Перший матч протистояння завершився перемогою Кальярі (3:2), яку тренує знаменитий Клаудіо Раньєрі. Тоді у воротах Парми гру розпочав 45-річний Джанлуїджі Буффон. Перший тайм "жовто-сині" виграли 2:0. Але на другу 45-хвилинку Буффон не зміг вийти через травму і Парма пропустила 3 м'ячі.

До матчу-відповіді легендарний воротар не зумів оговтатися від травми та спостерігав за подіями на полі з трибун. Долю матчу вирішив суперечливий епізод на 74-й хвилині. Технологія лінії воріт зафіксувала гол гравця Парми Бонні та надіслала сигнал арбітру зустрічі. Проте VAR вирішив, що м'яч повністю не перетнув лінію воріт. Тож суддя матчу скасував гол Бонні. В підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Відео суперечливого моменту

Таким чином, Парма вибула з боротьби за вихід до Серії А. У фіналі плей-оф команда Раньєрі зустрінеться з Барі. Матчі відбудуться 8 та 11 червня.

Буффон в Пармі