"Каждый клуб в мире хотел бы иметь Зинченко": в АПЛ не перестают увлекаться украинцем
Источник:MyBettingSites
Лондонский Арсенал завоевал в лице Александра Зинченко настоящего лидера команды. Украинец поражает своим энтузиазмом, как на поле, так и за его пределами.
Бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Пол Паркер поделился своими впечатлениями от игры Зинченко в футболке "канониров". Он не стал скрывать свои положительные эмоции от выступления Александра.
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Паркер: Он создает большую разницу в Арсенале
Однако Паркер назвал один недостаток украинца, сравнив его с 18-летним правым защитником Манчестер Сити, за который ранее выступал Зинченко Рико Льисом.
"Зинченко – фантастический игрок. Он мне действительно нравится, но он не такой упорный, как Рико Льюис быстрее Зинченко", – ответил Паркер.
Но Пол попросил не видеть в его словах критику в сторону украинского левого защитника Арсенала. Паркер заверил, что каждый клуб, каждый тренерский штаб мечтает располагать таким футболистом как Зинченко.
Бывший футболист Фулхэма назвал Зинченко лидером лондонского клуба вместе с капитаном команды Мартином Эдегором.
Но я не собираюсь критиковать Зинченко. Никогда. Думаю, каждый клуб в мире хотел бы иметь Александра в своей команде. Он создает большую разницу в Арсенале. Он лидер вместе с Мартином Эдегором, считаю, что Зинченко очень недооценен. Он один из лучших игроков АПЛ, по моему мнению,
– сказал Паркер.
Арсенал с Зинченко продолжает уходить лидером сезона-2022/2023 в АПЛ. За 19 сыгранных матчей подопечные Микеля Артеты получили 50 очков.
Главное о карьере Зинченко в Арсенале
- В июле 2022 Александр перешел в Арсенал из МанСити и почти сразу стал игроком "основы". Зинченко подписал с "канонирами" контракт до конца июня 2026 года.
- Украинец попал в символическую сборную первой части сезона АПЛ.
- В сезоне-2022/2023 украинский футболист сыграл 16 матчей, в которых отличился одной результативной передачей.
- К сожалению, Зинченко вылетал на определенный период из-за травм. Однако главный тренер Арсенала Микель Артета по-особому оценивает роль Александра в своей команде.
- Теперь Александр возглавил рейтинг футболистов-победителей с самым высоким процентом побед в матчах в истории АПЛ – 88%. В рейтинг от Transfermarkt попали только те футболисты, которые провели в АПЛ не менее 50 матчей.
- Игрой Зины в Арсенале увлекается журналист Пирс Морган да легенда Челси Джон Терри.