"Каждый клуб в мире хотел бы иметь Зинченко": в АПЛ не перестают увлекаться украинцем

Лондонский Арсенал завоевал в лице Александра Зинченко настоящего лидера команды. Украинец поражает своим энтузиазмом, как на поле, так и за его пределами.

Бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Пол Паркер поделился своими впечатлениями от игры Зинченко в футболке "канониров". Он не стал скрывать свои положительные эмоции от выступления Александра.

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Паркер: Он создает большую разницу в Арсенале

Однако Паркер назвал один недостаток украинца, сравнив его с 18-летним правым защитником Манчестер Сити, за который ранее выступал Зинченко Рико Льисом.

"Зинченко – фантастический игрок. Он мне действительно нравится, но он не такой упорный, как Рико Льюис быстрее Зинченко", – ответил Паркер.

Но Пол попросил не видеть в его словах критику в сторону украинского левого защитника Арсенала. Паркер заверил, что каждый клуб, каждый тренерский штаб мечтает располагать таким футболистом как Зинченко.

Бывший футболист Фулхэма назвал Зинченко лидером лондонского клуба вместе с капитаном команды Мартином Эдегором.

Но я не собираюсь критиковать Зинченко. Никогда. Думаю, каждый клуб в мире хотел бы иметь Александра в своей команде. Он создает большую разницу в Арсенале. Он лидер вместе с Мартином Эдегором, считаю, что Зинченко очень недооценен. Он один из лучших игроков АПЛ, по моему мнению,

– сказал Паркер.

Арсенал с Зинченко продолжает уходить лидером сезона-2022/2023 в АПЛ. За 19 сыгранных матчей подопечные Микеля Артеты получили 50 очков.

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