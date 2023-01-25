Минувшим летом Александр Зинченко покинул Манчестер Сити после пяти успешных лет под руководством Пепа Гвардиолы. Игрок сборной Украины выкупил Арсенал.

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Лондонцы не пожалели 35 миллионов евро за левого защитника и вряд ли пожалели. Особенно высокого мнения об украинце тренер "канонире" Микель Артета, который рассказал о главных способностях Александра.

Мы знаем, что Зинченко – это тот игрок, который дает все, в чем нуждается команда на этой позиции. Он дает Арсеналу универсальность, но также уделяет большое внимание соперникам, освобождая пространство. Это очень важно. Особенно я бы отметил его упорное трудолюбие. Он дает Арсеналу подлинное желание побеждать и делает что-то особенное с этой командой. Опыт, который он получил в прошлом, очень помог в этом,

– отметил испанский специалист.

Зинченко ведет Арсенал к чемпионству

С первых дней в клубе Зинченко завоевал место в основе, которое не потерял даже несмотря на серьезную травму в сентябре-октябре. За это время Александр провел за "канониров" 15 матчей, в которых отличился одним ассистом.

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Напомним, что Арсенал уверенно лидирует в чемпионате Англии. Лондонцы опережают бывшую команду Зинченко Манчестер Сити на пять баллов и имеют поединок в запасе.