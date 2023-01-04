Александр Зинченко был одним из лучших на поле, классно находил коридоры для передач на партнеров и постоянно подключался к атакам Арсенала. За эту игру украинец получил похвалу не только болельщиков "канониров", но и легенды другого лондонского клуба Челси Джона Терри.

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Похвала от звездного защитника

Бывший защитник отметил игру левого защитника Арсенала. Джон Терри написал свое мнение в твиттере.

Насколько же крут Зинченко,

– написал Терри.

Александр провел свой первый полный матч после восстановления травмы. В предыдущих двух поединках АПЛ против Вест Хэма и Брайтона Зинченко провел на поле 17 и 60 минут соответственно.

Обратите внимание! Зинченко провел свой 12-й матч по футболке Арсенала, в которых он отметился одной голевой передачей. Контракт Александра с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.

К слову, Арсенал сыграл "всухую" с Ньюкаслом 0:0. Даже мировая не помешала команде Микеля Артеты не упасть с первой строчки турнирной таблицы АПЛ – 44 балла. Отрыв от МанСити составляет 8 пунктов. У Ньюкасла – 35 очков.

Кто такой Джон Терри