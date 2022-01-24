Параолимпийская сборная Украины завоевала "золото" в смешанной эстафете на ЧМ по лыжным гонкам

В последний соревновательный день в норвежском Лиллехаммере украинские паралимпийцы завоевали золотую награду в смешанной эстафете. Это были последние соревнования перед Паралимпиадой в Пекине.

"Золото" в смешанной эстафете

Команда в составе Павла Баля, Людмилы Ляшенко и Тараса Рада победила в лыжной смешанной микс-эстафете. Украинцы опередили сборную РПК (Российский паралимпийский комитет) и Беларусь.

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Ляшенко бежала сразу два этапа в гонке. После выступления украинка поблагодарила команду за победу.

Я очень счастлива. Команда очень много работала над этим. Хочу поблагодарить всех, от тренеров до спортсменов, за эту победу,

– сказала Ляшенко.

Видео выступления украинцев

Медальный зачет чемпионата мира по биатлону

ПКР – 9 "золото" + 10 "серебро" + 7 "бронза"

Украина – 4+6+7

США – 2+2+3

Выступления в парабиатлоне сборная Украины закончила с заделом в 17 медалей. Этот результат позволил паралимпийский сборной Украины занять второе место в медальном зачете чемпионата мира.