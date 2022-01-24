"Золото" у змішаній естафеті
Команда у складі Павла Баля, Людмили Ляшенко та Тараса Радя перемогла у лижній змішаній мікс-естафеті. Українці випередили збірну РПК (Російський паралімпійський комітет) та Білорусь.
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Ляшенко бігла відразу два етапи у перегонах. Після виступу українка подякувала команді за перемогу.
Я дуже щаслива. Команда дуже багато працювала над цим. Хочу подякувати всім, від тренерів до спортсменів, за цю перемогу,
– сказала Ляшенко.
Відео виступу українців
Медальний залік чемпіонату світу з парабіатлону
- ПКР - 9 "золото" + 10 "срібло" + 7 "бронза"
- Україна - 4+6+7
- США - 2+2+3