"Золото" у змішаній естафеті

Команда у складі Павла Баля, Людмили Ляшенко та Тараса Радя перемогла у лижній змішаній мікс-естафеті. Українці випередили збірну РПК (Російський паралімпійський комітет) та Білорусь.

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Ляшенко бігла відразу два етапи у перегонах. Після виступу українка подякувала команді за перемогу.

Я дуже щаслива. Команда дуже багато працювала над цим. Хочу подякувати всім, від тренерів до спортсменів, за цю перемогу,
– сказала Ляшенко.

Відео виступу українців

Медальний залік чемпіонату світу з парабіатлону

  1. ПКР - 9 "золото" + 10 "срібло" + 7 "бронза"
  2. Україна - 4+6+7
  3. США - 2+2+3