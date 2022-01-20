Невероятный результат украинцев
Представительницы Украины изрядно порадовали своим выступлением. Украинки не оставили шансов своим конкуренткам, поскольку все оказались на пьедестале.
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В соревнованиях по биатлону (класс стоя) они заняли первое, второе и третье места в индивидуальной гонке на 12,5 километров.
Золотую награду получила Ирина Буй, "серебро"– Александра Кононова, а "бронзу" – Людмила Ляшенко.
В чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону принимают участие спортсмены из 32 стран мира.
Команду Украины представляют 25 спортсменов с инвалидностью, которые будут выступать в лыжных гонках и биатлоне и бороться за отбор Паралимпийских лицензий.