"Золото" в смешанной эстафете

Команда в составе Павла Баля, Людмилы Ляшенко и Тараса Рада победила в лыжной смешанной микс-эстафете. Украинцы опередили сборную РПК (Российский паралимпийский комитет) и Беларусь.

Достойно внимания "Сине-желтый" пьедестал: украинские паралимпийцы завоевали полный комплект наград

Ляшенко бежала сразу два этапа в гонке. После выступления украинка поблагодарила команду за победу.

Я очень счастлива. Команда очень много работала над этим. Хочу поблагодарить всех, от тренеров до спортсменов, за эту победу,
– сказала Ляшенко.

Видео выступления украинцев

Медальный зачет чемпионата мира по биатлону

  • ПКР – 9 "золото" + 10 "серебро" + 7 "бронза"
  • Украина – 4+6+7
  • США – 2+2+3