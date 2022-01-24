"Золото" в смешанной эстафете
Команда в составе Павла Баля, Людмилы Ляшенко и Тараса Рада победила в лыжной смешанной микс-эстафете. Украинцы опередили сборную РПК (Российский паралимпийский комитет) и Беларусь.
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Ляшенко бежала сразу два этапа в гонке. После выступления украинка поблагодарила команду за победу.
Я очень счастлива. Команда очень много работала над этим. Хочу поблагодарить всех, от тренеров до спортсменов, за эту победу,
– сказала Ляшенко.
Видео выступления украинцев
Медальный зачет чемпионата мира по биатлону
- ПКР – 9 "золото" + 10 "серебро" + 7 "бронза"
- Украина – 4+6+7
- США – 2+2+3