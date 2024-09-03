Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 3 сентября
Сборная Украины за пять соревновательных дней Паралимпиады-2024 получила более 30-ти наград различного достоинства. В медальном зачете наша команда оказалась в топ-десятке.
В столице Франции Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований шестого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.
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Расписание соревнований на 3 сентября
Во вторник, 3 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 13 видах спорта. В течение дня будет разыграно 50 медальных комплектов.
Украинские параатлеты примут участие в турнирах по плаванию, стрельбе, боччи, настольному теннису, легкой атлетике, фехтованию и волейболу стоя. Всего 26 спортсменов и две команды из Украины выступят на Играх в шестой соревновательный день.
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 (Шенгур, Богодайко, Трусов)
- 10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 (Дорошенко)
- 10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 (Щетник)
- 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 (Божинский)
- 11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 (Гонтарь)
- 11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 (Семененко)
- 11:25. Стрельба из лука – 1/16 финала, олимпийский лук (Шевченко)
- 11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 (Пойда)
- 11:45. Настольный теннис – женщины, 1/8 финала (Шинкарова)
- 11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 (Мальцева)
- 12:23. Легкая атлетика – мужчины, 400 метров, T37 (Райский, Окапинский)
- 12:30. Настольный теннис – мужчины, MS9 (Катс, Май)
- 14:00. Фехтование – женщины (Морквич)
- 14:30. Бочча – микст (Украина – Малайзия)
- 14:30. Фехтование – мужчины (Сероженко, Дацко)
- 14:50. Фехтование – женщины (Дьолог, Федота)
- 15:10. Фехтование – мужчины (Манько, Демчук)
- 15:30. Фехтование – женщины (Бреус)
- 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В (Бразилия – Украина)
- 19:50. Бочча – микст (Украина – Колумбия)
- 19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)
Напомним, что в медальном зачете после пяти соревновательных дней Украина занимает 10-е место. Наши параатлеты получили 35 наград: 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.
Где смотреть
Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт