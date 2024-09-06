Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 6 сентября
Сборная Украины за восемь соревновательных дней Паралимпиады-2024 получила более 60-ти наград различного достоинства. В медальном зачете наша команда оказалась в топ-семь.
В столице Франции Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований девятого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.
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Расписание соревнований на 6 сентября
В пятницу, 6 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 12 видах спорта. В течение дня будет разыграно 22 медальных комплекта.
Украинские параатлеты примут участие в турнирах по плаванию, фехтованию на колясках, шоссейному велоспорту и легкой атлетике. Всего 15 спортсменов из Украины выступят на Играх в девятый соревновательный день.
- 10:00. Фехтование на колясках – мужчины, шпага А, 1/16 финала (Манько)
- 10:30. Шоссейный велоспорт – мужчины, групповая гонка, С4-5 (Дементьев)
- 10:40. Фехтование на колясках – мужчины, шпага В, 1/8 финала (Дацко, Науменко)
- 10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)
- 11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)
- 11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)
- 11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)
- 11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)
- 12:00. Настольный теннис – мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 (Николенко, Дидух)
- 12:09. Легкая атлетика – женщины, 1500 метров, Т20 (Данилина)
- 12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)
- 12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)
- 12:58. Легкая атлетика – мужчины, метание диска, F37 (Жабняк)
Напомним, что в медальном зачете после восьми соревновательных дней Украина занимает 7-е место. Наши параатлеты получили 61 награду: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых.
Где смотреть
Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт