В столице Франции Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований девятого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 12 видах спорта. В течение дня будет разыграно 22 медальных комплекта.

Украинские параатлеты примут участие в турнирах по плаванию, фехтованию на колясках, шоссейному велоспорту и легкой атлетике. Всего 15 спортсменов из Украины выступят на Играх в девятый соревновательный день.

10:00. Фехтование на колясках – мужчины, шпага А, 1/16 финала (Манько)

– мужчины, шпага А, 1/16 финала 10:30. Шоссейный велоспорт – мужчины, групповая гонка, С4-5 (Дементьев)

– мужчины, групповая гонка, С4-5 10:40. Фехтование на колясках – мужчины, шпага В, 1/8 финала (Дацко, Науменко)

– мужчины, шпага В, 1/8 финала 10:45. Плавание – мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 (Семененко)

– мужчины, 50 метров баттерфляем, S5 11:01. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S10 (Нимченко)

– мужчины, 100 метров на спине, S10 11:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S14 (Крайник)

– мужчины, 100 метров на спине, S14 11:54. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Паламарчук)

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 11:59. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 (Остапченко)

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S3 12:00. Настольный теннис – мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 (Николенко, Дидух)

– мужчины, одиночный разряд, полуфинал, класс 8 12:09. Легкая атлетика – женщины, 1500 метров, Т20 (Данилина)

– женщины, 1500 метров, Т20 12:19. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Сербин)

– мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 12:24. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 (Чуфаров)

– мужчины, 100 метров баттерфляем, S11 12:58. Легкая атлетика – мужчины, метание диска, F37 (Жабняк)

Напомним, что в медальном зачете после восьми соревновательных дней Украина занимает 7-е место. Наши параатлеты получили 61 награду: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых.

Где смотреть

Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: