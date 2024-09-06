У столиці Франції Парижі продовжуються літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань дев'ятого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 6 вересня

У п'ятницю, 6 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 12 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 22 медальних комплектів.

Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з плавання, фехтування на візках, шосейного велоспорту та легкої атлетики. Загалом 15 спортсменів з України виступлять на Іграх у дев'ятий змагальний день.

10:00. Фехтування на візках – чоловіки, шпага А, 1/16 фіналу (Манько)

– чоловіки, шпага А, 1/16 фіналу 10:30. Шосейний велоспорт – чоловіки, групова гонка, С4-5 (Дементьєв)

– чоловіки, групова гонка, С4-5 10:40. Фехтування на візках – чоловіки, шпага В, 1/8 фіналу (Дацко, Науменко)

– чоловіки, шпага В, 1/8 фіналу 10:45. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)

– чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 11:01. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)

– чоловіки, 100 метрів на спині, S10 11:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)

– чоловіки, 100 метрів на спині, S14 11:54. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 11:59. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 12:00. Настільний теніс – чоловіки, одиночний розряд, півфінал, клас 8 (Ніколенко, Дідух)

– чоловіки, одиночний розряд, півфінал, клас 8 12:09. Легка атлетика – жінки, 1500 метрів, Т20 (Даниліна)

– жінки, 1500 метрів, Т20 12:19. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)

– чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 12:24. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)

– чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 12:58. Легка атлетика – чоловіки, метання диска, F37 (Жабняк)

Нагадаємо, що у медальному заліку після восьми змагальних днів Україна займає 7-ме місце. Наші параатлети здобули 61 нагороду: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових.

Де дивитися

Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: