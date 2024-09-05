Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 5 сентября

Сборная Украины за семь соревновательных дней Паралимпиады-2024 получила 52 награды разного рода. В медальном зачете наши команда занимает 7-е место.

В столице Франции Париже в самом разгаре летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований восьмого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 5 сентября с участием украинцев

В четверг, 5 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 15 видах спорта. В течение дня будет разыграно 63 медальных комплекта.

Украинские параатлеты примут участие в турнирах по дзюдо, стрельбе, плаванию, фехтованию и голболу.

10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко)

– смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко) 10:38. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 ( Ярослав Семененко , Александр Комаров )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 ( , ) 11:00. Дзюдо – женщины, до 48 килограммов, 1/4 финала ( Николайчик Наталья , Иваницкая Юлия )

– женщины, до 48 килограммов, 1/4 финала ( , ) 11:00. Дзюдо – женщины, до 57 килограммов, 1/4 финала ( Гаврисюк Анжела )

– женщины, до 57 килограммов, 1/4 финала ( ) 11:00. Дзюдо – мужчины, до 60 килограммов, 1/4 финала ( Хорава Давид )

– мужчины, до 60 килограммов, 1/4 финала ( ) 11:00. Фехтование – мужчины, рапира, командный турнир, 1/8 финала ( Украина – Ирак)

– мужчины, рапира, командный турнир, 1/8 финала ( – Ирак) 11:09. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB11 ( Даниил Чуфаров )

– мужчины, 100 метров брассом, SB11 ( ) 11:19. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 ( Екатерина Ткачук )

– женщины, 100 метров брассом, SB11 ( ) 11:24. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 ( Марина Поддубная )

– женщины, 100 метров брассом, SB11 ( ) 11:51. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB13 ( Алексей Федина )

– мужчины, 100 метров брассом, SB13 ( ) 12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием ( Украина )

– смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием ( ) 12:30. Фехтование – женщины, рапира, командный турнир, 1/4 финала ( Украина – Гонконг)

– женщины, рапира, командный турнир, 1/4 финала ( – Гонконг) 12:40. Стрельба из лука – изменение команды, 1/8 финала ( Украина – Турция)

– изменение команды, 1/8 финала ( – Турция) 20:30. Голбол – мужчины, финал (Украина – Япония)

В медальном зачете после семи соревновательных дней Украина занимает 7-е место. Наши параатлеты завоевали 52 награды: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую.

Где смотреть

Соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: