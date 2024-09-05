У столиці Франції Парижі в самому розпалі літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань восьмого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 5 вересня за участю українців

У четвер, 5 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 15 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 63 медальні комплекти.

Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з дзюдо, стрільби, плавання, фехтування та голболу.

10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH1 (Дорошенко)

– змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH1 (Дорошенко) 10:38. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S5 ( Ярослав Семененко , Олександр Комаров )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S5 ( , ) 11:00. Дзюдо – жінки, до 48 кілограмів, 1/4 фіналу ( Ніколайчик Наталія , Іваницька Юлія )

– жінки, до 48 кілограмів, 1/4 фіналу ( , ) 11:00. Дзюдо – жінки, до 57 кілограмів, 1/4 фіналу ( Гаврисюк Анжела )

– жінки, до 57 кілограмів, 1/4 фіналу ( ) 11:00. Дзюдо – чоловіки, до 60 кілограмів, 1/4 фіналу ( Хорава Давид )

– чоловіки, до 60 кілограмів, 1/4 фіналу ( ) 11:00. Фехтування – чоловіки, рапіра, командний турнір, 1/8 фіналу ( Україна – Ірак)

– чоловіки, рапіра, командний турнір, 1/8 фіналу ( – Ірак) 11:09. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB11 ( Данило Чуфаров )

– чоловіки, 100 метрів брасом, SB11 ( ) 11:19. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 ( Катерина Ткачук )

– жінки, 100 метрів брасом, SB11 ( ) 11:24. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB11 ( Марина Піддубна )

– жінки, 100 метрів брасом, SB11 ( ) 11:51. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB13 ( Олексій Федина )

– чоловіки, 100 метрів брасом, SB13 ( ) 12:22. Плавання – змішана естафета, 4х50 метрів комплексним плаванням ( Україна )

– змішана естафета, 4х50 метрів комплексним плаванням ( ) 12:30. Фехтування – жінки, рапіра, командний турнір, 1/4 фіналу ( Україна – Гонконг)

– жінки, рапіра, командний турнір, 1/4 фіналу ( – Гонконг) 12:40. Стрільба з лука – змінані команди, 1/8 фіналу ( Україна – Туреччина)

– змінані команди, 1/8 фіналу ( – Туреччина) 20:30. Голбол – чоловіки, фінал (Україна – Японія)

У медальному заліку після семи змагальних днів Україна займає 7-е місце. Наші параатлети здобули 52 нагороди: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову.

Де дивитися

Змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: