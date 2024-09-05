В столице Франции Париже в самом разгаре летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований восьмого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.
Читайте также Тринадцать золотых наград: медали Украины на Паралимпийских играх в Париже
Расписание соревнований на 5 сентября с участием украинцев
В четверг, 5 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 15 видах спорта. В течение дня будет разыграно 63 медальных комплекта.
Украинские параатлеты примут участие в турнирах по дзюдо, стрельбе, плаванию, фехтованию и голболу.
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH1 (Дорошенко)
- 10:38. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S5 (Ярослав Семененко, Александр Комаров)
- 11:00. Дзюдо – женщины, до 48 килограммов, 1/4 финала (Николайчик Наталья, Иваницкая Юлия)
- 11:00. Дзюдо – женщины, до 57 килограммов, 1/4 финала (Гаврисюк Анжела)
- 11:00. Дзюдо – мужчины, до 60 килограммов, 1/4 финала (Хорава Давид)
- 11:00. Фехтование – мужчины, рапира, командный турнир, 1/8 финала (Украина – Ирак)
- 11:09. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB11 (Даниил Чуфаров)
- 11:19. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Екатерина Ткачук)
- 11:24. Плавание – женщины, 100 метров брассом, SB11 (Марина Поддубная)
- 11:51. Плавание – мужчины, 100 метров брассом, SB13 (Алексей Федина)
- 12:22. Плавание – смешанная эстафета, 4х50 метров комплексным плаванием (Украина)
- 12:30. Фехтование – женщины, рапира, командный турнир, 1/4 финала (Украина – Гонконг)
- 12:40. Стрельба из лука – изменение команды, 1/8 финала (Украина – Турция)
- 20:30. Голбол – мужчины, финал (Украина – Япония)
В медальном зачете после семи соревновательных дней Украина занимает 7-е место. Наши параатлеты завоевали 52 награды: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую.
Где смотреть
Соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Общественное Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт