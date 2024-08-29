Расписание Паралимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 29 августа

В столице Франции стартовали летние Паралимпийские игры, которые проводятся раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований первого дня Паралимпиады с участием украинских спортсменов.

В среду, 28 августа, в Париже состоялась официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024. Спортивные соревнования в столице Франции продлятся до 8 сентября, пишет 24 Канал.

Читайте также Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Расписание соревнований на 29 августа с участием украинцев

Первый день Паралимпийских игр в Париже будет очень насыщенным. Соревнования начнутся сразу в 12 видах спорта. Из них четыре будут медальными.

Представители сборной Украины будут соревноваться в боче, голболе, пара бадминтоне, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука и пара плавании.

11:00. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD8 1/8 финала (Петрунив/Език)

11:06. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S2 (Бондаренко)

11:32. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S14 (Ванзенко)

11:47. Плавание – женщины, 50 метров вольным стилем, S6 (Гонтарь)

11:51. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S10 (Нимченко)

12:03. Плавание – мужчины, 100 метров баттерфляем, S13 (Вирченко)

13:19. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S5 (Комаров)

12:31. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S7 (Пойда)

13:15. Настольный теннис – мужчины, парный разряд, MD18 1/8 финала (Николенко/Дидух)

13:30. Бадминтон – одиночный разряд, SL3, мужчины (Чирков)

13:50. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, смешанные командные соревнования, олимпийский лук (Украина)

14:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)

14:15. Голбол – мужчины, отборочный раунд, группа В (Украина – Египет)

18:00. Бочча – мужчины (Артем Колинко)

18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, женщины, олимпийский лук (Шевченко)

18:00. Стрельба из лука – рейтинговый раунд, мужчины, блочный лук (Атаманенко)

18:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S1 (Антон Кол)

20:20. Бочча – женщины (Наталья Коненко)

21:00. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Литовченко/Май)

21:45. Настольный теннис – смешанный парный разряд, XD17 1/8 финала (Дидух/Шинкарова)

Где смотреть

Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов будут на четырех платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт

Напомним, что Украину на Паралимпиаде-2024 в Париже представят 140 спортсменов. За награды наши параатлеты будут бороться в 17 видах спорта.